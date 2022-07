Dopo 17 anni di matrimonio l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la showgirl Ilary Blasi si separano ufficialmente. A quanto pare alle 19 renderanno pubblico il comunicato congiunto, che afferma che i due si separano in modo consensuale.

La notizia di una possibile separazione dei due girava ormai da diversi mesi. Più volte Totti era stato paparazzato in compagnia di altre donne, ma i due hanno sempre smentito.

La notizia che a distanza di poco tempo ha portato alla decisione della separazione è il presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi, con cui più volte è stato immortalato.

Quindi è vero? Totti e Ilari si separano?

Totti e Ilary si separano: il comunicato alle 19:00

Mancano poche ore alle 19 e poi, l’ex calciatore più amato d’Italia Francesco Totti e sua moglie Ilary Blasi, comunicheranno la separazione consensuale attraverso un comunicato.

Sembrerebbe chiudersi così, dopo 20 anni di amore, 17 di matrimonio e tre figli, una delle relazioni più amate di sempre.

La loro storia è stata raccontata tante volte e in tanti modi nei vai salotti e in tv e ora sembra che sia ufficialmente finita.

Alle 19 di stasera infatti, i due firmeranno entrambi il comunicato, mettendo un punto alla storia simbolo nella sfera sport – spettacolo in Italia.

In seguito agli avvistamenti erano seguite le smentite di entrambi, ma per i loro fan era evidente che qualcosa non andava più bene.

I due infatti sui social e nella vita privata non erano più uniti come una volta.

Divorzio consensuale

Dopo 17 anni di matrimonio i due hanno deciso di separarsi ufficialmente e così come è avvenuto per il matrimonio, anche la separazione sarà pubblica.

Finisce così una delle love story più chiacchierate d’Italia.

I due celebrarono le nozze in diretta nazionale e stasera con un comunicato firmato da entrambi metteranno fine al matrimonio.

Negli ultimi tempi, secondo alcuni rumors, i due avevano una convivenza ormai da separati in casa.

Che i due non sono più gli stessi da tempo era evidente a tutti i loro fan, in quanto non li si vedeva più insieme né nella vita reale né in quella sui social dove erano soliti postare molto.

Sembrerebbe però che il loro divorzio sarà consensuale e si porterà avanti in maniera pacifica.

Ilary e Totti hanno infatti sempre fatto tutto insieme.

Dai momenti tristi, come l’abbandono del campo da parte di Francesco, ai momenti in prima serata con i messaggi mandati dal marito a Ilary per prenderla in giro.

Insomma, i due sono sempre stati una coppia molto solida.

Vedremo ora cosa accadrà stasera alle 19 e che piega prenderanno le loro vite dopo la separazione.