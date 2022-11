Sembra proprio che uno dei due avvocati di Francesco Totti, Annamaria Bernardini de Pace, fosse riuscita a scrivere su carta un accordo di tipo economico che Ilary Blasi avrebbe accettato, rinunciando in questo modo alla battaglia legale contro il capitano. Totti però, non d’accordo con il legale ha deciso di rifiutare, perdendo così anche uno dei suoi avvocati, in quanto ha rinunciato al mandato. Non finisce quindi qui la lotta giuridica tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Si torna a parlare di una delle coppie più amate di sempre, ma anche questa volta non si parla del loro amore, bensì dei problemi relativi al divorzio dei due. Sembra infatti che Francesco Totti abbia detto “ no” all’accordo economico con Ilary Blasi. Sembra perciò che le peripezie di questa separazione non finiscano qui. Questa volta però non si parla solo di separazione tra Totti e Ilary, ma anche quella del pupone con uno dei suoi avvocati.

Totti dice no all’accordo

È stato un no secco quello da parte di Francesco Totti nei confronti attività dell’accordo economico ideato da Anna Maria Bernardini de Pace. Uno degli avvocati di Totti Infatti aveva messo a punto un accordo che avrebbe fatto cessare la battaglia legale tra i due, ma all’ex capitano giallorosso la proposta non è piaciuta e ha deciso così di rigettarla.

La Bernardini De Pace aveva lavorato all’accordo insieme al legale della Blasi, Alessandro Simeone, mettendo a punto un accordo che avrebbe fatto cessare la battaglia legale tra i due, ma a quanto pare non finisce qui. “Durante la mia carriera il 95% dei casi sono stati separazioni consensuali e solo il 5% giudiziali”, queste le parole di Bernardini de Pace spiegando poi di aver attuato lei una separazione consensuale con Totti.

Anna Maria Bernardini De Pace infatti, non è più il legale di Francesco Totti.

Prosegue la battaglia legale

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno perciò deciso di andare per la giudiziale è la data prestabilita sarà in primavera. Domani intanto ci sarà la seconda udienza merito alla famosa storia sulle borse e i Rolex della coppia. Questa volta però Totti sarà accompagnato solo dal suo avvocato storico Antonio Conte, in quanto la Bernardini de Pace non curerà più le sue cause.

Questa volta sia Francesco Totti che Ilary Blasi dovranno comparire entrambi davanti al giudice civile. Totti di certo non vede l’ora, in quanto le borse di Ilary sono tornate al loro posto, dopo che Francesco le aveva chiuse a chiave nella Spa della villa, mentre i suoi orologi sono ancora irreperibili. Francesco infatti spera che dopo questa udienza possa ritornare ad essere il legittimo proprietario della sua collezione di Rolex stimata un milione di euro.

Sembra infatti che Ilary abbia prelevato tutti gli orologi da una cassetta di sicurezza e che da allora non abbia più restituito nemmeno un esemplare al suo ex marito. Vedremo ora come proseguirà questa battaglia tra i due e chi l’avrà vinta.