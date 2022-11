“Quanto ho speso per rifarmi”, Elenoire Ferruzzi: le cifre sono inaspettate

Elenoire Ferruzzi ha rivelato quanto ha speso per diventare la donna che è oggi. Ecco le cifre mostruose.

Una delle concorrente più discusse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip è Elenoire Ferruzzi che da qualche settimana è presente in studio dopo la sua eliminazione dal reality.

La donna è diventata famosa per via di alcuni video ironici e irriverenti che ha pubblicato nel corso degli anni sul web diventando una vera e propria icona e influencer seguitissima da tutte le fasce d’età.

Elenoire Ferruzzi: ecco quanto ha speso in chirurgia estetica

Prima ancora di raggiungere la fama tramite i suoi video, Elenoire aveva già avuto delle esperienze nel mondo dello spettacolo, infatti ha debuttato nel 2008 nel programma di Maurizia Paradiso intitolato Baciami Stupido.

In questa trasmissione, assieme ad altre ragazze transgender, Elenoire importunava, in modo simpatico, alcuni passanti di Milano cercando loro di rubare un bacio a stampo, il tutto con molta ilarità

Successivamente è diventata una vera e propria icona LGBTQI+, lavorando in vari locali e in varie serate a tema queer per poi prendere parte ad una puntata di Ciao Darwin e al film Amici come prima, recitando al fianco di Massimo Boldi e Christian De Sica.

La sua fama, la porta anche a interpretare il ruolo della strega di Biancaneve in un cortometraggio, mettendola alla prova con un interpretazione diversa da quelle svolte fino ad allora.

Durante la pandemia Covid-19, Elenoire è stata colpita dal virus e questo l’ha portata a passare molto tempo in ospedale lottando tra la vita e la morte a tal punto che i medici l’avevano data già per spacciata.

Fortunatamente, però, la Ferruzzi, grazie anche alle cure dei medici, è riuscita a salvarsi e dopo aver passato un periodo a recuperare le forze, in quanto debole per via dei mesi in ospedale, è tornata più forte di prima sul web.

Così, a settembre, è entrata nella casa più spiata d’Italia, diventando subito una delle concorrenti più amate ma perdendo quasi tutti i consensi per via di alcuni comportamenti che i telespettatori non hanno tollerato.

Infatti, per via di aver definito Nikita Pelizon una portatrice di iella è stata mandata al televoto diretto e il pubblico ha dovuto decidere se darle una seconda possibilità o se mandarla a casa.

Con il 90%, i telespettatori hanno deciso di eliminarla e da quel momento in poi, Elenoire è diventata una degli ospiti fissi in studio e spesso interviene con le sue battute commentando le dinamiche dei suoi compagni di viaggio.

La confessione della donna

Nell’ultima puntata de Le Iene, la donna è stata protagonista di un servizio del programma dove ha dichiarato di essere esattamente la donna che ha sempre desiderato di diventare e che tutte le critiche le scivolano addosso.

Proprio per questo, ha parlato dei suoi interventi chirurgici dichiarando quanto ha speso per diventare quella che è adesso, con molta naturalezza e spontaneità, come ha sempre dimostrato di fare.

La Ferruzzi, rimarcando il fatto che è soddisfatta di avere questo aspetto fisico, in quanto lei stessa ha scelto di averlo, chiedendosi se sono proprio quelli che la criticano a non essere soddisfatti di come sono.

“Io quando mi guardo allo specchio mi amo, voi non lo so! Per gli zigomi ho speso sui 6-7mila euro, Per le labbra Non mi ricordo, ho perso il conto. Più o meno altri 7mila. Il seno l’ho rifatto cinque volte: ogni volta ho speso 10mila euro. Per il sedere 15 mila. In totale quanto ho speso per rifarmi? Intorno ai 200 mila euro.”

Con queste parole, Elenoire ha dichiarato di aver speso una cifra mostruosa per essere la donna che era intrappolata nel suo corpo maschile, sentendosi adesso libera di esprimere se stessa e la propria natura.