“Torno in clinica”, dramma senza fine a Monaco: Charlene allarma i sudditi | La storia si ripete

Charlene di Monaco continua a far preoccupare i suoi sudditi: dopo mesi trascorsi in ospedale, la principessa è stata vista di nuovo in quei corridoi. Cosa sta succedendo?

Quest’anno non è stato per nulla semplice per Charlene di Monaco, moglie del Principe Alberto. Infatti, all’inizio del 2022, Charlene è stata molti mesi in ospedale, a causa di un’infezione.

Ora, in questi mesi, la principessa è tornata ai suoi doveri reali, al fianco del marito, ma è stata vista di nuovo in una struttura sanitaria. Cosa sarà successo? Ecco svelato il segreto.

Charlene di nuovo in ospedale? Ecco perché

La moglie del principe Alberto di Monaco, ormai da 11 anni, quest’anno ha fatto molto parlare di sé.

Ex nuotatrice, persona atletica e appassionata allo sport, ma anche modella, negli ultimi anni Charlene si è distinta per la sua eleganza e regalità, perfetta per il suo ruolo reale al fianco del marito.

Dopo aver gareggiato alle Olimpiadi di Sidney nel 2000, dove ha conosciuto Alberto, la sua carriera sportiva è terminata nel 2008, per via di un infortunio.

Poi nel 2011 è diventata ufficialmente la principessa consorte di Alberto, cambiando drasticamente vita, adattandosi inevitabilmente alla vita della corte reale monegasca, entrando a contatto diretto con la reale Famiglia Grimaldi.

Negli ultimi mesi del 2021, fino ad oggi, però la sua vita è cambiata: lo scorso anno durante un viaggio in Africa, ha contratto una brutta infezione, che ha richiesto il ricovero di diversi mesi in ospedale.

Tornata poi in patria, ha deciso di ricoverarsi in una clinica in Svizzera, perché colpita da un esaurimento nervoso e fisico, che l’ha portata lontana dalle scene e dai suoi bambini per un bel po’.

Poi, Charlene di Monaco si è ripresa, ma il Covid l’ha beccata, riportandola di nuovo a letto per diversi giorni. Insomma, mesi complicati e difficili che ora sembravano però essere tornati alla normalità.

Fino a che, qualcuno non ha intravisto Charlene ancora una volta in un ospedale, cosa che ha preoccupato tantissimi i sudditi. Ma il vero motivo della sua presenza era un altro, ecco quale.

Perché Charlene è andata di nuovo in ospedale

Qualche settimana fa Charlene di Monaco, infatti, è stata vista di nuovo in ospedale. La cosa ha preoccupato i sudditi del regno, spaventati che la loro principessa potesse stare ancora male.

Ma invece la motivazione che ha portato Charlene in ospedale è un altra, ed è molto bella.

Infatti, Charlene è andata nel reparto maternità di una struttura a Monaco, per incontrare i neonati e i nuovi genitori di quei giorni.

Si trattava del Centro Ospedaliero Princesse Grace (CHPG) a Monaco, intitolato a Grave Kelly mamma di Alberto, Carolina e Stéphanie.

La visita è stata organizzata nei minimi dettagli: infatti, l’ospedale si è premunito per osservare tutte le misure di sicurezza anti Covid, per tenere al sicuro i piccoli nati e le loro mamme e papà. Questa visita, organizzata dalla Croce Rossa di Monaco, ha permesso alla Principessa Charlene di congratularsi con le giovani madri, conoscendo anche i nuovi nati del principato.

Tutti sanno quanto la principessa Charlene ami i bambini, ecco perché questa visita non sorprende affatto, anzi dimostra ancora una volta quanto la moglie di Alberto sia vicina ai suoi sudditi. Un gesto significativo, che denota la grande sensibilità della principessa che finalmente è tornata dal suo popolo, riprendendo il suo ruolo regale.