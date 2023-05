Tornado in Florida: danni a case e auto

By

Florida alla resa dei conti. Un evento tornadico ha colpito Palm Beach Gardens, una città situata in Florida. Nel corso di una tempesta intensa, che ha portato pioggia battente e venti forti in tutto lo stato, l’evento meteorologico ha causato danni significativi alla città e alla sua comunità. Alberi sono stati abbattuti, case sono state danneggiate e auto sono state ribaltate a causa della potenza del vento.

La situazione è stata molto preoccupante per i residenti della zona e per le autorità locali che hanno cercato di intervenire tempestivamente per limitare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.

Tornado in Florida, i dettagli:

Il National Weather Service di Miami ha reso noto che il tornado ha colpito la città di Palm Beach Gardens nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile.

La velocità dei venti ha raggiunto i 160 km/h, causando danni significativi a edifici, automobili e alberi lungo la sua traiettoria. Il tornado si è originato vicino al Palm Beach Gardens Medical Center e si è poi diretto verso nord-est, in direzione della costa.

Conseguenze

Le conseguenze della tempesta sono state disastrose: le strade principali della città sono state costrette a chiudere a causa dei danni mentre i soccorritori si sono impegnati a rimuovere i detriti e a garantire la sicurezza dei residenti.

Numerose automobili sono state ribaltate a causa della forza del vento, e molti edifici sono stati gravemente danneggiati.

Autorità locali

Le autorità locali sono intervenute tempestivamente per limitare i danni e assistere le persone colpite dalla tempesta, ma il lavoro di recupero e di pulizia è stato impegnativo e richiederà del tempo.

La comunità si è unita per offrire supporto e solidarietà a coloro che sono stati colpiti dalla calamità naturale. Si tratta di una situazione difficile per tutti coloro che sono stati coinvolti, e la città dovrà fare i conti con le conseguenze di questo evento per diversi mesi a venire.

Classificazione dell’evento

il National Weather Service ha classificato il tornado che si è abbattuto sulla vicina North Palm Beach come un EF-2 sulla scala Fujita, considerandolo quindi un tornado “forte”. Con venti stimati di 130 miglia all’ora, questo vortice si è spostato lungo un percorso di circa 2,6 miglia, toccando terra per circa 11 minuti.

La sua forza è stata tale da causare il volo pericoloso di rami e detriti, mentre gli alberi sono stati sradicati e sono crollati sui veicoli del quartiere di Sanctuary Cove, creando scene di grande devastazione.

La tempesta ha anche causato la rottura dei finestrini delle case e delle automobili, il danneggiamento di un grande veicolo edile e persino la distruzione di una panchina del parco, che è stata letteralmente fatta saltare in aria.

Nonostante la violenza del tornado, i primi soccorritori sono giunti tempestivamente sul posto, come hanno sottolineato i residenti della zona.

Tuttavia, l’impatto della tempesta è stato significativo e gli abitanti di Sanctuary Cove dovranno affrontare molte sfide nella riparazione dei danni subiti. La forza della natura è spesso imprevedibile e può causare situazioni di emergenza come quella che si è verificata nella scorsa domenica, ma è confortante sapere che le persone e le istituzioni sono in grado di rispondere prontamente per proteggere e assistere le comunità colpite.

Tornado: scala Fujita

La scala Fujita, anche nota come scala F-Scale, è una scala di misura utilizzata per classificare l’intensità dei tornado in base ai danni che causano. È stata sviluppata dallo scienziato americano Tetsuya Theodore Fujita nel 1971 ed è stata successivamente aggiornata e ampliata nel 2007.

La scala Fujita è composta da 6 categorie, ognuna delle quali è definita in base alla velocità del vento stimata e ai danni causati. La categoria più bassa è la EF-0, che rappresenta un tornado con venti di 65-85 miglia orarie e che causa danni minimi come la caduta di rami e tegole.

La categoria più alta è la EF-5, che rappresenta un tornado con venti superiori a 200 miglia orarie e che può causare danni catastrofici come la distruzione di case e edifici.

Strumento fondamentale

La scala Fujita è uno strumento importante per gli esperti di meteorologia e le autorità locali nella gestione delle emergenze causate dai tornado. Consente di valutare rapidamente la gravità del tornado e di mobilitare le risorse necessarie per assistere le comunità colpite.

Scala Fujita, strumento utile per la ricerca

La scala Fujita è stata inoltre un importante strumento per gli studiosi che cercano di comprendere il comportamento dei tornado.

Uno studio con dati più precisi consente di migliorare la prevenzione e la mitigazione dei danni.

Con i dati raccolti, infatti, si sono sviluppati modelli matematici di precisione. Questi, hanno permesso di prevedere con maggiore precisione l’intensità e il percorso dei tornado.

In sintesi, la scala Fujita è uno strumento essenziale per misurare e valutare la potenza dei tornado. Ha inoltre permesso agli scienziati di acquisire una maggiore comprensione dei tornado e di sviluppare nuove strategie di prevenzione e mitigazione dei danni.

Florida e tornado: un connubio sempre più rilevante

I tornado in Florida sono abbastanza frequenti, soprattutto durante la stagione degli uragani che va da giugno a novembre. La Florida è stata colpita da numerosi tornado negli anni, alcuni dei quali molto distruttivi.

Tuttavia, i tornado in Florida sono generalmente meno intensi rispetto a quelli che si verificano nell’ “Alley dei Tornado”. Un’area situata nelle Grandi pianure degli Stati Uniti che grazie alla sua orografia è diventata una zona soggetta a fenomeni molto intensi.