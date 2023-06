Torino, precipita nel vuoto: grave una bimba di 2 anni

Una tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Torino ed ha visto, tristemente protagonista, una bambina di soli 2 anni. La piccola, per cause ancora da chiarire, è precipitata da un balcone.

Al momento è ricoverata in ospedale ed è in condizioni molto gravi. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire cosa sia accaduto.

Torino, giù dal terzo piano

Come può una bambina, di soli 2 anni, precipitare dal balcone al terzo piano di uno stabile? Questo è quello sul quale stanno indagando le Forze dell’ordine che son intervenute nel primo pomeriggio di ieri, a Torino, nel quartiere San Donato. Ancora non è del tutto chiara la dinamica di come sia successa la tragedia.

La piccola, ora, è ricoverata in ospedale a Torino ed è in gravi condizioni. La bambina ha riportato un grave trauma cranico, ma anche all’addome ed al torace. È ora ricoverata in rianimazione al “Regina Margherita” di Torino. Sul posto, sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine ed hanno iniziato le indagini per chiarire, in primis, la dinamica di quanto accaduto ed accertare come la piccola sia, da sola, precipitata da quell’altezza.

Stando alle primissime testimonianze raccolte dalla Polizia, sembra che la piccola fosse in braccio alla sua mamma, una ragazza di 23 anni. La giovane è stata ascoltata come principale testimone dell’accaduto, grazie all’ausilio di un interprete e, stando a quanto lei stessa ha dichiarato, tutto sembrerebbe lasciar pensare a un incidente.

Vittima una bambina di 2 anni

Sul luogo dell’incidente sono intervenute, allertate, un’ambulanza della Croce Verde e le pattuglie della Polizia che hanno immediatamente transennato l’area per permettere ai medici del 118 di poter soccorrere la piccola, stabilizzarla e portarla, poi, al più vicino pronto soccorso dove, ora, è ricoverata in rianimazione con gravi traumi su tutto il corpo, in particolare all’addome, al cranio ed al torace.

Con una prima ricostruzione della dinamica, anche se è del tutto da accertare ancora, la piccola è precipitata nel cortile del palazzo dove abita, dal terzo piano. Da quell’altezza, l’impatto con il suolo è stato violento e, per questo motivo, ha riportato i gravi traumi che hanno costretto i medici dell’ospedale a trasferirla in rianimazione. Attualmente, le sue condizioni sono ancora gravi.

La Polizia sta indagando a tutto campo e sta ascoltando diversi testimoni, a partire proprio dalla famiglia della piccola e dai vicini di casa. “È colpa mia” – sono state le parole della madre, ma chi sta indagando, ancora non si sbilancia. La ricostruzione più probabile è che si sia trattato di un incidente, ma le indagini della squadra mobile stanno passando al vaglio anche altre ipotesi.

Come dicevamo, ora la piccola è ricoverata all’ospedale “Regina Margherita” di Torino e la sua prognosi resta ancora riservata.