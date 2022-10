Torino, crolla un ponteggio: operai feriti e una scuola materna evacuata

By

In provincia di Torino, precisamente a Rivoli, un ponteggio è crollato ferendo gravemente 3 operai.

Una scuola materna molto vicina alla zona del crollo è stata evacuata per la sicurezza dei bambini.

Crolla un ponteggio a Torino

A Rivoli, nel torinese, un ponteggio è crollato e questo ha provocato il ferimento di 3 addetti ai lavori, uno dei quali è in gravi condizioni.

Si tratta di 3 lavoratori di 49, 38 e 28 anni che si trovano ora in ospedale ma le condizioni sono stabili. Solo il ferito grave preoccupa i medici ma oltre a questo bilancio, non ci sono state vittime.

I 3 erano due operai e un geometra, tutti voltai da un’altezza considerevole, infatti il palazzo interessato dall’impalcatura è alto 6 piani e i lavoratori si trovavano all’altezza massima.

L’intervento riguardava i lavori relativi al bonus 110% e in particolare, era in fase di completamento la cappottatura del tetto. Ora ovviamente tutto è stato sospeso

Dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco, le prime informazioni trapelate lasciavano intuire che invece qualcuno fosse rimasto coinvolto, invece non ci sono stati decessi nonostante le numerose persone in zona.

Particolare attenzione è stata posta su una scuola materna, il cui cortile è proprio vicino alla zona del cantiere e in quel momento c’erano 26 bambini che giocavano in questo spazio.

Questi sono stati fatti evacuare preventivamente in attesa che la zona venisse messa in sicurezza dai pompieri.

Ancora sono in corso di accertamento le cause del crollo del ponteggio e i Carabinieri sono a lavoro, insieme ai tecnici dello Spresal, per accertare le responsabilità.

Di incidenti simili si sente parlare molto spesso e il bilancio è anche peggio di questo.

L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10 e per diverse ore l’area è stata chiusa per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso, nonché mettere in sicurezza gli spazi circostanti e organizzare il trasporto dei feriti negli ospedali di Orbassano, Torino e Rivoli.

Il commento del sindaco

La tragedia, fortunatamente solo sfiorata anche se come abbiamo detto una persona è rimasta ferita in maniera grave, ha sconvolto i cittadini.

Il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, è intervenuto riferendo ad alcuni giornalisti intervenuti sul posto, che la circostanza in questione è gravissima.

“quello che è avvenuto oggi riprende un fatto analogo avvenuto un mese fa a torino, segno che la sicurezza sul lavoro viene sempre più trascurata”

ha detto con amarezza, sottolineando che questa volta non ci sono state vittime ma bisogna investire molto per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo i primi accertamenti, la struttura è stata trattenuta dalla presenza di alcuni alberi di dimensioni importanti e solo per questo motivo le conseguenze non sono state peggiori.