Tony Servillo ha avuto un malore a Parigi, ma non è grave

Il celebre attore Toni Servillo ha avuto un malore mentre si trovava a Parigi e ora si trova ricoverato in un ospedale della città francese.

Non sarebbe in gravi condizioni e i suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Malore per Toni Servillo

Il celebre attore napoletano Toni Servillo si trovava a Parigi, dove oggi è andato in scena nello spettacolo teatrale “Le voci di Dante”, che lo tiene impegnato nell’ultimo periodo presso il Teatro dell’Odéon. Oggi questo stesso spettacolo è stato interrotto perché Servillo si è sentito male sul palco circa dopo una mezz’ora dopo l’inizio.

Stando alle testimonianze delle persone in sala, l’artista polivalente che abbiamo apprezzato in tanti film e opere teatrali, si sarebbe accasciato sul palco ma proprio nella caduta ha dato una brutta botta al leggio graffiandosi un orecchio.

Servillo, 64 anni compiuti a gennaio, è rimasto cosciente anche durante il malore e si è ripreso quasi subito, però chiaramente lo spettacolo è stato interrotto nonostante lui volesse andare avanti a intrattenere il suo pubblico in una sala piena, come sempre sono quelle dove c’è la sua presenza.

Per prudenza Servillo è stato accompagnato presso l’ospedale Cochin, anche se gli operatori hanno dovuto faticare molto per convincerlo. Non era prudente continuare l’evento di inaugurazione di Passions Italiennes, una settimana dedicata alla cultura italiana a Parigi, che lo aveva portato ieri sera nella capitale francese.

Quello di Servillo è un breve soggiorno a Parigi, infatti il suo rientro è previsto per domani ma non sappiamo se questa data verrà rispettata perché al momento si trova nella struttura sanitaria per dei controlli che potrebbero prolungarsi di più del previsto.

Fonti mediche hanno confermato che il 64enne è in buone condizioni di salute e si è ripreso, non è chiaro di che natura sia il malore che lo ha colpito mentre stava interpretando un testo dello scrittore napoletano Giuseppe Montesano. Lo show ha registrato il tutto esaurito e forse gli spettatori saranno rimasti delusi per l’interruzione ma soprattutto in apprensione per l’attore.

La carriera

Toni Servillo ha recitato in tantissimi film fra cui ricordiamo la sua magistrale interpretazione in La Grande Bellezza, con cui il regista Paolo Sorrentino ha vinto il premio Oscar nel 2014.

Attore e regista italiano nato ad Afragola il 25 gennaio del 1959, Toni è annoverato fra i migliori attori del secolo e nel corso della sua carriera ha ricevuto moltissimi riconoscimenti.

Ha esordito al cinema nei primi anni Novanta con i film diretti da Mario Martone, con cui collaborerà per tutta la decade, fino ad arrivare agli anni Duemila in cui assume maggiore notorietà interpretando Tony Pisapia nel film L’uomo in più, Titta Di Girolamo in Le conseguenze dell’amore e Giovanni Sanzio in La ragazza del lago.

Grazie a questi film ottiene una nomination e due David di Donatello per il migliore attore protagonista ma andando avanti negli anni la sua bravura viene consolidata ancora di più in Gomorra, Il Divo e La Grande Bellezza.

Servillo è molto attivo nel teatro e in realtà anche la sua famiglia lo ama molto e questo lo ha spinto ad approfondire questa arte come autodidatta inizialmente e come professionista poi. Figura di spicco soprattutto di quello napoletano, Servillo inizia prima in questo modo e poi approda sul grande schermo.

Ha la cittadinanza onoraria a Napoli dal 2014 e l’anno dopo viene insignito della laurea ad honorem in Discipline della musica e del teatro.

Toni Servillo ha debuttato relativamente tardi nel cinema perché come abbiamo detto il suo talento è sempre stato quello del cinema, che ha coltivato fin da ragazzo. Poi però una volta iniziata la carriera nel cinema è diventato un fenomeno inarrestabile sempre in ascesa che mai ha abbandonato la sua passione.

Brutta l’avventura di oggi ma siamo felici che stia bene e auguriamo che presto possa tornare in scena.