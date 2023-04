Saranno giorni pieni di preoccupazioni per questi 4 segni zodiacali: solo problemi

I pianeti non sono favorevoli e per questi 4 segni zodiacali arriva un periodo di forti problemi, preoccupazioni e disagio.

Non è una settimana favorevole per questi 4 segni zodiacali. Proprio loro subiranno un periodo di grande pressione, preoccupazione e disagio. Non avranno via di scampo e potranno anche sentirsi messi all’angolo. In realtà è solo una fase dovuta ai pianeti in sfavore, ma è bene non fare alcun investimento e non prendere decisioni affrettate. Chi sono questi segni dell’oroscopo sfortunatissimi?

Segni zodiacali problemi: i 4 sfortunati di questo periodo

È un insieme di fattori a determinare se un segno zodiacale possa o meno essere fortunato. In questo periodo ci sono dei pianeti non favorevoli e la loro posizione impatta, negativamente, con alcuni segni dello zodiaco. Questi 4 in particolare sentiranno, nei prossimi giorni, una pressione negativa e disagio. I problemi saranno molti ed è bene non fare un passo, non aggiungere tasselli e non prendere alcuna decisione favorendo anche litigi o disagi di ogni tipo. I 4 segni dello zodiaco che dovranno affrontare questa seconda metà del mese ricca di sfortuna sono:

Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione non hanno iniziato il 2023 nel migliore dei modi. Sembrava che il mese di marzo avesse iniziato a sorridere, ma Aprile è tornato ad essere ombroso e difficile da gestire.

È bene fare attenzione sulla vita privata e anche sul lavoro, considerando che per questo segno sia difficile trattenersi quando si tratta di voler dire la propria opinione. La schiettezza dello Scorpione, in un momento come questo, potrebbe rovinare gli equilibri e anche le poche certezze per il futuro.

Gemelli

Il Gemelli ha sempre il sorriso sulle labbra, ma in questo periodo va tutto storto. Inutile giraci intorno, i pianeti non stanno sorridendo e hanno deciso di voltare le spalle anche ai Gemelli.

Questo segno è in vena di polemiche ed è sfortunato. L’unico modo per non avere problemi è non crearli. Il consiglio è di non fare scelte, non fare polemiche e di continuare su questa linea aspettando che i tempi siano migliori. Ogni decisione presa potrebbe rivoltarsi contro, come un boumerang.

Cancro

Chi è nato sotto il segno del cancro potrebbe sentirsi smarrito e confuso, quasi in uno stato impossibile da gestire. I sentimenti sono forti così come la voglia di riscatto, anche se non è il momento. Essendo un segno sensibile, potrebbe crollare insieme a tutti i suoi progetti. Il segreto è aspettare e avere pazienza, questa è solo una fase.

Capricorno: segni zodiacali problemi

Sembra proprio che i nati sotto il segno del Capricorno non se la passino al meglio.

In questo periodo la maggior parte dei pianeti sono sfavorevoli, tanto che ogni azione sembra essere particolarmente difficile da affrontare. Se il Capricorno è abituato alla perfezione e a reagire, questo è il momento di fare un piccolo passo indietro. Non si prendono decisioni per il momento, in attesa di un periodo migliore.