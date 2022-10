Tomaso Trussardi, sai in cosa è laureato? Ha un titolo di studio molto importante

Tomaso Trussardi ha un titolo di studio molto importante. Ecco in cosa è laureato il famoso imprenditore.

Tomaso Trussardi è uno dei giovani imprenditori italiani famosi in tutto il mondo. Non ancora quarantenne ha già fatto un ottimo lavoro ed è considerato tra i più giovani business man del mondo.

La sua fama è dovuta grazie al suo ruolo di amministratore delegato dell’azienda di famiglia che porta il suo cognome, ma anche per via della sua storia d’amore con la conduttrice Michelle Hunziker.

Tomaso Trussardi: ecco il suo titolo di studio

I due si sono conosciuti dopo la separazione di Michelle con il suo primo marito, il cantautore Eros Ramazzotti e dopo qualche anno assieme, Tomaso ha deciso di portarla all’altare sposandola nel 2014.

Dal loro matrimonio sono nate due bellissime bambine, Sole e Celeste, ma Tomaso e Michelle ad inizio 2022 hanno comunicato di aver deciso di prendere due strade diverse e di far cessare il loro matrimonio.

Dopo questo annuncio la conduttrice si è gettata tra le braccia dell’ex concorrente del Grande Fratello 14, Giovanni Angiolini, famoso per essere un aitante medico che svolge la sua professione in Sardegna, mentre Tomaso sembra non aver avuto ancora una storia importante.

Sebbene nelle settimane successive alla separazione Tomaso sembrava aver mandato qualche frecciatina alla sua ex moglie, nell’ultimo periodo alcuni fan hanno pensato che tra i due pare ci sia stato un riavvicinamento.

Questo è stato notato dai followers della conduttrice guardando attentamente le sue foto e le sue storie di Instagram e captando alcuni dettagli come quello della presenza di Odino nella vita di Michelle.

Odino è l’amico più stretto e fedele di Tomaso e si tratta di un levriero, razza canina che è anche simbolo del brand di famiglia a partire dagli anni ’70 da sempre al fianco del giovane imprenditore.

Sembra che Odino sia molto affezionato sia a Michelle, ma soprattutto a Sole e Celeste e per questo motivo il loro padre tende a portarlo con se quando va a fare visita alle sue figlie nonostante la presenza della sua ex moglie.

Ma in un’altra storia Instagram, alcuni utenti si sono accorti che nella stanza di Michelle è ancora presente un quadro che la ritrae assieme a Tomaso nel giorno del loro matrimonio e in molti hanno pensato ad un loro ritorno di fiamma.

C’è da dire però che Michelle è sempre stata in ottimi rapporti con il suo primo ex marito, Eros Ramazzotti e quindi potrebbe benissimo esserlo anche con Tomaso e per questo motivo ha deciso di non rimuovere le foto con lui nella sua abitazione.

Anche perché, l’imprenditore questa estate è stato beccato su uno yacht in compagnia di alcuni amici e di Ruzwana Bashir, un’imprenditrice con sui sembrava avere molta confidenza e a cui anche Odino sembrava essere molto affezionato, anche se ad oggi i due non sono stati più avvistati assieme.

Il percorso di studi del giovane imprenditore

Tomaso prima di prendere le redini dell’azienda è entrato in possesso di un titolo di studio molto importante. Si tratta di una laurea in Economia a cui è seguita una specializzazione ottenuta presso l’Università Bocconi di Milano in Corporate Finance e Banking.

Un titolo molto utile per la sua attività anche se inizialmente, Tomaso ha cominciato a lavorare prima per la rivista Motori di Libero e successivamente per un’impresa immobiliare subentrando soltanto in un secondo momento nell’azienda di famiglia.

Trussardi è molto apprezzato in famiglia, specie da sua madre Maria Luisa Gavazzeni, che dopo la morte di suo marito e di suo figlio Francesco, scomparso tragicamente nel 2003 nello stesso modo di suo padre Nicola, in un’incidente d’auto, è riuscita a riprendere in mano la sua vita grazie anche alla vicinanza e l’affetto di Tomaso e dell’altra sua figlia Gaia.