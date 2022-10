Sono 662 le persone denunciate dopo che hanno percepito illecitamente il reddito di cittadinanza.

Un beneficio economico percepito da circa un anno e mezzo che, nelle tasche di persone sbagliate, hanno fruttato circa 15 milioni di euro.

La scoperta dei carabinieri

Scoperte 662 persone che hanno percepito illecitamente il reddito di cittadinanza. È questo ciò che hanno comunicato i carabinieri appartenenti al comando provinciale di Napoli che hanno effettuato diversi controlli da aprile ad ottobre del 2022.

Si tratta di soggetti che hanno ottenuto il sussidio economico senza però averne requisiti. Addirittura la situazione peggiora ancora di più se si pensa che il 287 di loro sono accusati anche di truffa.

E questo ciò che si è scoperto seguito del terzo capitolo che vede come protagonista l’inchiesta sul reddito di cittadinanza, un’operazione conclusa dai carabinieri di Napoli che, insieme all’ispettorato dell’INPS e del lavoro, hanno effettuato tutti i controlli, identificando così coloro che stavano invece ricevendo il reddito indebitamente.

Si tratta infatti di soggetti non hanno mai varcato la soglia di povertà.

Cosa è emerso dalle indagini

I carabinieri del comando provinciale di Napoli hanno quindi fatto delle scoperte abbastanza interessanti.

A seguito delle indagini si è potuto appurare che, durante gli ultimi 18 mesi, sono 15 milioni di euro finiti in mani sbagliate.

Per l’esattezza si parla di 14.648.248,6 euro che, in poche parole si può tranquillamente parlare di circa 26.500 euro al giorno dati a coloro che non ne avevano nessun diritto.

Attraverso la terza fase di controlli, per il momento la somma accertata è di circa 3 milioni di euro.

I carabinieri di Napoli quindi sono stati molto impegnati in quanto è stato rilevato un elevato picco di irregolarità tra diversi quartieri tra cui San Lorenzo, San Carlo Arena, Stella, Poggioreale, Vicaria, Barra, Zona industriale, San Giovanni, Ponticelli e Teduccio.

I numeri parlano chiari si tratta di 731.973,68 euro andati a finire nelle tasche di soggetti che non ne avevano diritto.

I numeri continuano ad essere preoccupanti se si pensa al fatto che circa il 25% che questo comportamento illecito è stato registrato in 9 quartieri.

Inoltre, sono stati più di un milione di euro i benefici che sono stati sottratti alle casse dello Stato da persone che non hanno effettivamente bisogno di questo sussidio economico.

I requisiti da rispettare per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza

662 persone quindi non hanno rispettato quelli che sono i requisiti stabiliti dal Governo per poter usufruire del beneficio economico in questione. Ma quali sono le condizioni per ottenere il reddito di cittadinanza?

Ricordiamo infatti che, come per qualsiasi tipo di aiuto offerto dal Governo, è necessario rientrare in una precisa fascia. In questo caso, sono questi i requisiti da rispettare:

avere un ISEE non superiore a 9.360 euro ;

non superiore a ; avere la cittadinanza italiana o, per i soggetti stranieri, aver avuto la residenza in Italia per 10 anni, di cui almeno gli ultimi due senza nessuna interruzione;

o, per i soggetti stranieri, aver avuto la residenza in Italia per 10 anni, di cui almeno gli ultimi due senza nessuna interruzione; avere un patrimonio mobiliare che non va oltre i 6.000 euro;