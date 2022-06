Tom Hanks infuriato con i fan per uno spintone alla moglie

Essere una star non è sempre facile e lo sa bene Tom Hanks, che in queste ore è andato su tutte le furie contro alcuni fan, che stavano quasi per far cadere la moglie Rita Wilson. Ecco cosa è accaduto.

Anche un uomo affabile e gentile come Tom Hanks, il famoso attore di Hollywood, a volte può perdere la pazienza con i suoi fan.

È successo proprio in queste ore: un video che sta girando sul web ha sconvolto tutti, perché mostra la star in atteggiamenti aggressivi verso un gruppo di persone, avendo però anche un buon motivo. Ecco cosa è successo a lui e alla moglie Rita Wilson.

Tom Hanks sbotta in difesa della moglie Rita Wilson

Tom Hanks in queste ore ha dimostrato di poter perdere il suo caratteristico comportamento affabile, quando un gruppo di fan esuberanti ha quasi fatto inciampare sua moglie, mentre cercava di farsi una foto con la star.

La star di Forrest Gump e la moglie Rita Wilson si trovavano all’uscita di un ristorante a New York City mercoledì sera e, mentre cercavano di raggiungere la propria auto, sono stati praticamente assaliti da un’orda di fan che volevano fotografarli. Uno di questi si è avvicinato alla moglie di Hanks, facendola però inciampare a causa della sua irruenza.

Di fronte a questa scena Tom Hanks non ci ha visto più: in un video diffuso dal New York Post, si vede Rita Wilson che cerca aiuto e Tom Hanks che subito parte contro le persone accorse.

When a fan nearly knocked #RitaWilson to the ground, #TomHanks rushed to her rescue — and let the crowd KNOW they’d crossed a line. https://t.co/6BKWQ2vfuP pic.twitter.com/WZHOhCu5tq — TMZ (@TMZ) June 16, 2022

L’attore dice: “Mia moglie? Indietreggiate, state facendo cadere mia moglie!”. Alcuni fan hanno tentato di scusarsi per l’incidente, ma in quel momento Tom era troppo furioso pure per ascoltarli e insieme alla moglie si è diretto di corsa all’auto.

Un incidente che può capitare a tutti ma che, in queste ore, sta facendo molto discutere per via della condotta dell’attore. Verrà perdonato dai suoi fan?

Tom Hanks e Rita Wilson, un amore senza tempo

Tom Hanks è molto innamorato di sua moglie, e l’ha più volte dimostrato. La coppia si è sposata nel 1998 e da allora non si è più lasciata.

Dopo 12 anni di frequentazione, i due attori arrivarono all’altare e ora sono una delle coppie più solide di Hollywood. Insieme, hanno due figli, Chet, 32 anni, e Truman, 27. In passato, Rita Wilson ha descritto nel dettaglio il loro rapporto e come fa a resistere al tempo che passa.

L’attrice ha, infatti, detto: “È come qualsiasi cosa. Ci siamo sposati, ci siamo impegnati l’uno con l’altro, ci amiamo e lavoriamo sodo per la nostra relazione. … Non solo ci amiamo, ci piacciamo davvero e ci piace stare insieme, ci sosteniamo a vicenda e manteniamo aperti i canali di comunicazione. Questo è sempre importante”.