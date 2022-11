Tiziano Ferro: il nuovo disco e la sua dipendenza

By

Arriva il nuovo disco dell’amatissimo artista italiano Tiziano Ferro. Questo è il suo decimo disco, ma il primo nella sua nuova vita, iniziata da quando Margherita è Andres sono entrati nella sua vita. Questo perciò il primo disco chi Tiziano incide nelle vesti di papà e decide di chiamarlo “Il mondo è nostro”.

A breve fuori il nuovo disco di Tiziano Ferro che ultimamente ha rilasciato un’intervista senza veli, ne schermi, ma solo una brutale onestà. Decide infatti di raccontarsi e di raccontare la sua vita e la sua lotta contro la dipendenza da alcol e le sue problematiche con la depressione. Tiziano infatti è sobrio da 6 anni, ma non nega che questa sua problematica gli reca ancora oggi difficoltà, anche nel riuscire a godersi la sua tanto voluta e attesa paternità fino alla fine.

Il nuovo album

Il suo nuovo album, sarà composto da 13 tracce per un totale di 45 minuti e vedrà tutto incentrarsi su un solo ed unico protagonista: la sincerità. Tiziano Ferro oggi a 42 anni e una carriera alle spalle di 20 anni, che gli ha permesso di farsi conoscere e di incrementare sempre di più il suo pubblico. Oggi Tiziano Ferro conta 20 milioni di dischi venduti, un marito che lo ama e da poco due meravigliosi figli.

Tiziano infatti, insieme a suo marito Victor Allen hanno adottato da poco due bambini Margherita e Andres che hanno cambiato totalmente la sua vita.

Il nuovo disco è una sorta di diario personale ma in musica, intriso di verità e di autoreferenzialità. Sono passati 3 anni dal suo ultimo lavoro “Accetto miracoli”, ma la sua voglia di continuare

non si è arrestata.

L’intervista Tiziano Ferro

Jeans strappati e una classica t-shirt nera a maniche lunghe, gli occhi di un uomo felice il sorriso di una persona buona. Queste le caratteristiche di Tiziano Ferro che da sempre con la sua voce pacata si è lasciato intervistare senza troppi problemi. Oggi ci sono cantanti che conoscono la fama in poco tempo, ma la loro è una fama flebile, che tende a svanire dopo poco e poi ci sono cantanti come Tiziano, conosciuti e amati in ogni angolo del mondo, che utilizzano la sincerità sia quando parlano che quando cantano.

Diverse le domande fatte al cantante di Latina in merito al suo nuovo album e ad ogni quesito Tiziano accompagnava la risposta con un sorriso. Si è messo a nudo e ha deciso di raccontare e spiegare ogni brano con chiarezza e onestà. Punto focale di questo nuovo disco è certamente la sincerità con cui il cantante ha raccontato frammenti della sua vita privata e anche delle sue problematiche: una fra queste è la depressione. Il cantante all’interno del brano la impersonifica nel corpo di una donna.

Ed è proprio lui a delineare i tratti di questa fantomatica donna molto affascinante. Durante l’intervista si toccano anche altri temi come quello della gratitudine il punto cardine della sua vita. Ora bisogna solo attendere l’uscita dell’attesissimo disco e ascoltare le parole accuratamente scelte dal cantante per ogni singolo brano per raccontare la sua vita.