Olio, mai buttare la linguetta della bottiglia: ha una funzione utilissima

Sapevi che la linguetta che si trova sotto il tappo della bottiglia dell’olio non andrebbe mai buttata? Di seguito ti spieghiamo il perché.

Le linguette si trovano nella maggior parte delle bottiglie di plastica, anche in quelle che contengono olio.

Linguetta delle bottiglie di plastica di olio: la funzione

Quando si apre la stragrande maggioranza delle bottiglie di plastica, sotto il tappo si trova una linguetta che, automaticamente, quando procediamo all’apertura, siamo soliti rimuovere automaticamente per buttarla via e far uscire il liquido.

In realtà, la linguetta che si trova sotto il tappo delle bottiglie di plastica, anche di quelle dell’olio, non ha soltanto una funzione protettiva. La sua funzione è stata svelata attraverso i social network ed è diventata virale. Vediamo, dunque, qual è la sua funzione.

In generale, le bottiglie di plastica dell’olio di semi presentano un foro dalla forma triangolare stilizzata. Esso presenta una parte più lunga e, al lato opposto, un buchino. Il triangolo è ben chiuso da una linguetta, grande uguale, che generalmente si toglie tirando l’anello superficiale.

Per sigillare l’apertura evitando che l’olio esca troppo abbondantemente quando lo si versa si può usare proprio la linguetta. L’anello andrebbe inserito rendendolo più sottile con l’aiuto delle dita e posto all’interno della fenditura. Per le bottiglie non a triangolo invece, continua a leggere.

A cosa serve?

Piuttosto che sollevare la linguetta nella bottiglia dell’olio, sarebbe il caso di forarla per poterla utilizzare per la sua vera funzione.

Hai mai letto una ricetta in cui veniva richiesto di versare, durante la preparazione, soltanto un filo d’olio? Ecco, per ottenere quel filo d’olio, la bottiglia di plastica in cui esso è contenuto non dovrebbe essere privata della linguetta di plastica che si trova al suo interno.

Grazie al piccolo anello, quello che di solito solleviamo meccanicamente per togliere la linguetta e buttarlo via, servirà a dosare le quantità, bloccando in modo parziale il beccuccio della bottiglia. Una funzione estremamente utile se si vogliono dosare alla perfezione le quantità e non si vuole sprecare nemmeno una goccia di prodotto. Dunque, la linguetta non dovrebbe essere spinta troppo a fondo ma lasciata quasi socchiusa.

La linguetta sotto il tappo della bottiglia dell’olio, dunque, permetterà anche di evitare spiacevoli schizzi sul piano cottura. Pensaci, quando andrai a svitare i tappi delle bottiglie di plastica. La linguetta servirà anche per dosare il latte o il succo di frutta e tutti gli altri liquidi.

Per fortuna, questi schizzi di olio possono essere eliminati velocemente con l’acqua minerale, che va messa su un panno carta e strofinata sulla superficie. Questo non ti capiterà più dopo aver appreso il trucco della linguetta. Provare per credere, non te ne pentirai.