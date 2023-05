Tina Cipollari, visto dove abita l’opinionista di UeD? Un lusso per pochi | FOTO

Dove abita Tina Cipollari di UeD? Ha una casa bellissima: se non l’avete mai vista questo è il momento di rifarvi gli occhi.

Tina Cipollari tiene compagnia ai telespettatori ogni pomeriggio, essendo uno dei volti di punta di Uomini e Donne. Insieme a Gianni Sperti è l’opinionista spumeggiante del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Vamp, diretta e ironica non le manda di certo a dire: Tina nella vita privata è un’altra persona. La Cipollari è una mamma premurosa, sempre pronta a scherzare e rilassarsi nella sua bellissima casa. Un vero e proprio lusso per pochi, visto grazie agli scatti di Instagram che lei stessa posta sui social.

Tina Cipollari, dove abita l’opinionista di UeD

Tina Cipollari non nasce come opinionista, bensì come corteggiatrice in una delle prime edizioni di Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha notato subito il suo carattere spumeggiante e ironico, capace di tenere testa a tutti quanti. Amata dal pubblico, dopo qualche tempo ha preso parte del programma come opinionista ufficiale insieme a Gianni Sperti.

Un giorno, durante una edizione, lei e un corteggiatore si innamorano e si sposano. I due hanno avuto tre figli e oggi – seppur non siano più marito e moglie – conservano un ottimo rapporto. In tanti si chiedono come sia la casa della Cipollari, considerando il suo look da vamp che sfoggia ogni giorno.

Originaria di Viterbo, Tina si è trasferita a Roma oramai da tantissimo tempo. Vive in una villa insieme a Mattias – Francesco e Gianluca i suoi tre adorati figli. Non si hanno moltissime foto della sua casa, essendo la donna gelosa della privacy. Lei stessa ha condiviso qualche scatto e si può notare con grande sorpresa uno stile sobrio, familiare e caldo.

Stile classico e profumo di famiglia

Tina smette i panni da vamp una volta che esce dallo studio di Uomini e Donne. In casa sua tutto è molto semplice e classico, con toni vintage che lasciano spazio a qualche nuance calda per impreziosire l’atmosfera.

La villetta ha l’idea di essere rustica e immersa nel verde. Il salone ha le tinte del tramonto, mentre la cucina è tipica di campagna in legno e pietra. I mobili sono in legno e i quadri regalano quel tocco serioso inaspettato.

Il pezzo forte di tutta la casa è il giardino. Uno spazio ampio e verde dove i ragazzi si divertono a prendere il sole, giocare e passare del tempo all’aria aperta.

Non ci sono moltissimi scatti, infatti la donna tende a lasciare la sua vita privata fuori da quella professionale. In questi pochi postati nel suo Instagram, si nota una profonda cura del dettaglio e l’amore per le piante. La cucina è sicuramente il suo regno, ma anche lo spazio esterno è degno di nota.