TikTok cambia: abbonamento ai creator preferiti

Arrivano le Live Subscription su TikTok, che consentono agli utenti di visualizzare i contenuti dei creator riservati solamente agli abbonati. Ecco come utilizzare questa nuova funzione.

Dal 26 maggio l’ormai acclamata piattaforma di TikTok ha messo a disposizione un nuovo aggiornamento per gli utenti, il quale consiste in una serie di “pacchetti abbonamento” per supportare i creator e visualizzare contenuti esclusivi, tra cui emoticon speciali e badge personalizzati.

Cosa sono le Live Subscription di TikTok

L’attivazione di questa nuova funziona a canone mensile, rappresenta una fonte di guadagno più sicura e conveniente per i creator di TikTok. Essi potranno infatti mettere a disposizione la cosiddetta Live Subscription, ossia un abbonamento riservato a quegli utenti che vogliono usufruire di vantaggi esclusivi come adesivi, chat private e video speciali che invece i non abbonati non possono visualizzare.

Questo nuovo aggiornamento sarà inoltre un’occasione che gli influencer meno conosciuti non potranno perdere, essendo che grazie ad esso potrebbero avere la possibilità di ricavare un guadagno maggiore rispetto alla monetizzazione standard di TikTok.

Non è infatti così semplice trarre un sostegno economico vantaggioso per l’utente medio, a meno che non ci si avvalga di strumenti professionali o collaborazioni per la pubblicizzazione dei propri profili, proprio come fanno molti dei creator più famosi, i quali arrivano a guadagnare anche milioni di dollari.

Inoltre, i tiktoker che si avvalgono delle live streaming hanno la possibilità di contare su un sistema di donazioni in diretta dagli spettatori. Queste ultime possono essere convertite da criptovalute digitali, a vero e proprio denaro materiale.

Requisiti e costi

Il primo requisito importante per offrire o abbonarsi alla Live Subscription, è aver raggiunto la maggiore età. Dopodiché bisogna assicurarsi di avere almeno 1.000 followers, altrimenti non sarà possibile utilizzare questa nuova funzione.

Il prezzo degli abbonamenti TikTok live sarebbe molto simile ai pacchetti di Twitch, partendo dai 4,99$ al mese fino a 24,99$ circa al mese.

I benefici per gli abbonati sono i seguenti: