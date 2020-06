Tifosi esultanti salutano il pullman della Lazio diretto a Bergamo

Entusiasmo alle stelle in casa Lazio. Circa 700 tifosi si sono radunati davanti al centro sportivo di Formello per incitare la squadra in partenza per Bergamo.

Cori e incitamento per tutti i giocatori biancocelesti al passaggio del pullman diretto in aeroporto per la prima trasferta post sospensione del campionato, contro l’Atalanta di Gasperini (squalificato per la partita verrà sostituito dal suo secondo Gritti).

Clima di festa e grande sostegno alla squadra di Simone Inzaghi, scivolata a meno quattro dalla Juventus in classifica (ma con una partita in meno) e il sogno scudetto ancora vivo.

Per l’occasione a Formello si è visto anche il presidente Lotito, che ha fatto un discorso motivazionale al gruppo.