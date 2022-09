Tiafoe non si ferma più, è in semifinale!

Dopo la grande prestazione contro Rafael Nadal il padrone di casa Frances Tiafoe supera anche l’ostacolo Rublev e si guadagna per la prima volta in carriera la possibilità di giocarsi la semifinale degli US Open.



Impressionante l’esplosività e la forza di Frances Tiafoe che dimostra ancora una volta di aver compiuto finalmente il salto definitivo nella propria carriera riuscendo anche mentalmente a sostenere un alto livello per tutto il match.

L’americano viene trascinato dal pubblico di casa e vince nettamente la sua partita contro Andrey Rublev che non riesce a trovare le giuste misure per contrastare il devastante dritto da fondocampo del classe ’98.

Ora a New York andrà in scena una semifinale spettacolare con Tiafoe che sfiderà Carlos Alcaraz in un match ad altissima intensità ed impossibile da pronosticare.

Tiafoe non smette di stupire, è in semifinale!

Uno dei talenti più grandi del tennis americano è finalmente esploso e per farlo ha deciso di sfruttare proprio il torneo di casa: Frances Tiafoe si è preso la sua rivincita ed ora è pronto a giocarsi fino in fondo le proprie chance in questo US Open.



Contro Rublev il tennista americano conferma l’ottimo stato di forma mostrato nel match contro Nadal dominando da fondo campo e servendo alla perfezione nei propri turno di battuta.

In questi mesi di allenamenti Tiafoe è riuscito a migliorare molto il gioco di volo ed in questo torneo ha mostrato anche una buonissima capacità di giocare sotto rete.

La caratteristica più importante del classe ’98 è sicuramente l’esplosività fisica che gli permette di giocare colpi vincenti da ogni posizione e trovare angoli impossibili con il suo rovescio bimane.

Spinto dal pubblico di casa Tiafoe è al momento il grande favorito per la vittoria finale ma la semifinale contro Alcaraz ci dirà tanto sulle ambizioni del tennista americano.

Alcaraz è forse l’unico in questo momento che, sulla carta, può tenere il confronto fisico con Tiafoe e l’Arthur Ashe Stadium si prepara a gustarsi un’altra grandissima battaglia in questo meraviglioso torneo.

Ad oggi tra i quattro semifinalisti rimasti il più esperto sembra sicuramente Casper Ruud che ha già disputato una finale slam e cerca la consacrazione definitiva sul cemento americano.

Entrambi le semifinali si disputeranno domani con la finale prevista nel pomeriggio di domenica quando lo US Open incoronerà il suo nuovo campione per l’edizione forse più bella ed avvincente degli ultimi anni.