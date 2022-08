“Ti vorrei abbracciare…”, Ilary Blasi ci ripensa: quel messaggio per Totti commuove tutti

Continuano le speculazioni e le voci su Ilary Blasi e Francesco Totti: la coppia più amata da vent’anni nello show business ora si è separata, ma i fan cercano continuamente collegamenti tra loro, nella speranza di un ritorno di fiamma.

Ilary Blasi sta cercando di ritrovare la serenità in quest’estate molto particolare per lei: a inizio luglio, infatti, lei e Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione ufficiale, una notizia devastante per la loro famiglia, che ora sta cercando di ricucire insieme i pezzi.

Vacanze separate per l’ex coppia, lui a Sabaudia lei in giro per il mondo con i figli, ultima la tappa in Croazia insieme alla figlia Isabel, l’ultima dei loro tre figli. Annunciando questa nuova partenza, Ilary Blasi ha pubblicato un video su Tik Tok in cui i fan hanno colto un messaggio nascosto per l’ex marito.

Il video su Tik Tok di Ilary Blasi: una dedica per l’ex marito Francesco?

Cercando di schivare il più possibile i paparazzi e il gossip che in questi mesi sono concentrati su di lei, Ilary Blasi prosegue la sua estate in Croazia, dove è andata con la piccola Isabel e la sorella Silvia.

Insieme a lei, ha affittato una barca per girare la costa, come la showgirl ha mostrato tramite i suoi social, che dopo la separazione sta utilizzando spesso.

Tra questi c’è Tik Tok, dove Ilary posta spesso video divertenti e molto seguiti, dove mostra alcuni momenti della sua vita quotidiana e anche delle sue vacanze. Tra questi anche un video in cui scende dall’aereo insieme alla piccola Isabel, arrivata in Croazia.

#IlaryBlasi, chissà se questa canzone è dedicata a Totti? 🥺 pic.twitter.com/Ds1I8moK1n — Marietta (@Mariettamitica) August 25, 2022

Come si può ascoltare, la Blasi ha scelto come sottofondo per il video la canzone di Lorenzo Fragola “D’Improvviso”, un singolo del 2016. Quindi, non una canzone solita, non un tormentone dell’estate 2022, bensì una canzone che forse fa parte del repertorio del suo cuore.

In tantissimi, infatti, stanno già diffondendo numerose teorie, secondo cui la showgirl avrebbe voluto dedicare le parole del testo al suo ex Francesco Totti.

Una frase in particolare fa pensare, ovvero quella che dice “Ti vorrei abbracciare come ho fatto sempre. Ti vorrei guardare senza dire niente. Lasciare indietro quello che non serve”, parole che potrebbero tranquillamente essere dirette all’ex calciatore.

Ovviamente, si tratta solo di speculazioni da parte dei fan, che ancora sono scottati dopo la notizia della rottura tra i due. Però, a molti piace pensare che in fondo Ilary e Francesco siano ancora legati, dopotutto vent’anni d’amore non si dimenticando dall’oggi al domani.

Ilary Blasi si ricarica in vacanza

Ilary Blasi, dedica o non dedica, si sta godendo a pieno la sua estate 2022, prontissima per questi mesi molto pieni che l’attendono.

Dopo una bellissima vacanza in Tanzania, poi a Zanzibar, è tornata in Italia a Sabaudia, dove ha poi lasciato la villa all’ex marito, per poi ripartire per la Croazia insieme alla piccola Isabel, per un viaggio rilassante e bellissimo.

Intanto, Francesco Totti sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Sabaudia, dove pare abbia anche incontrato la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Come continuerà la saga dei Totti-Blasi? Sicuramente, gli occhi saranno puntati su di loro ancora per molto, soprattutto in attesa del divorzio ufficiale.