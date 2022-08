Giappone, il capo della polizia si dimette dopo l’omicidio di Shinzō Abe

By

Giappone: Itaru Nakamura, capo della polizia nazionale, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo l’assassinio del presidente Shinzō Abe.

Il capo della polizia nazionale giapponese, Itaru Nakamura, ha dichiarato che si dimetterà per assumersi la responsabilità dell’uccisione dell’ex primo ministro giapponese Shinzō Abe, avvenuta durante un discorso elettorale tenuto il mese scorso.

Giappone, si dimette il capo della polizia dopo omicidio di Shinzō Abe

L’annuncio del capo dell’Agenzia nazionale di polizia Itaru Nakamura è arrivato quando la sua agenzia ha pubblicato un rapporto in cui faceva notare i difetti riscontrati nelle azioni nella protezione dell’ex premier Shinzō Abe, ucciso durante un comizio di luglio, tenutosi a Nara.

Nakamura – dopo la morte dell’ex primo ministro – ha deciso di presentato le sue dimissioni alla Commissione nazionale di pubblica sicurezza.

“Per riesaminare fondamentalmente la protezione e non permettere che ciò accada, abbiamo bisogno di un nuovo sistema“, ha detto Nakamura in una conferenza stampa mentre annunciava la sua intenzione di dimettersi.

L’uomo non ha detto quando le sue dimissioni sarebbero ufficializzate. I media giapponesi hanno riferito che le sue dimissioni dovrebbero essere approvate durante la riunione del gabinetto di venerdì.

La versione del killer

Il presunto uomo armato, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato sul posto ed è attualmente sotto valutazione mentale. Yamagami ha detto alla polizia di aver preso di mira Abe a causa del legame dell’ex leader con la Chiesa dell’Unificazione, che lui odiava.

Abe ha inviato un videomessaggio – l’anno scorso – a un gruppo affiliato alla chiesa, che secondo gli esperti potrebbe aver fatto infuriare il sospettato della sparatoria.

La chiesa dell’unificazione fondata in Corea del Sud nel 1954 e giunta in Giappone un decennio dopo, ha stretto forti legami con una schiera di legislatori conservatori, molti dei quali membri del Partito Liberal Democratico di Abe, sulla base dei loro comuni interessi di anticomunismo.

In un rapporto investigativo di 54 pagine pubblicato giovedì, l’Agenzia nazionale di polizia ha concluso che il piano di protezione per Abe ha trascurato il potenziale pericolo alle sue spalle e si è concentrato semplicemente sui rischi durante il suo spostamento dal luogo del suo discorso al suo veicolo.

Gli errori della polizia

Le inadeguatezze nel sistema di comando, la comunicazione tra diversi funzionari di polizia chiave, così come la loro attenzione nelle aree dietro Abe nel sito della campagna, hanno portato alla loro mancanza di attenzione sul movimento del sospetto fino a quando non era troppo tardi.

Nessuno degli agenti assegnati alla protezione immediata di Abe ha catturato il sospetto fino a quando non era già a 7 metri dietro di lui dove ha tirato fuori la sua pistola a doppia canna fatta in casa, che assomigliava a una telecamera con un obiettivo lungo, per sparare il suo primo colpo ad Abe. Fino a quel momento, nessuno degli agenti era a conoscenza della presenza del sospetto, secondo il rapporto.

In poco più di due secondi, il sospetto era a soli 5,3 metri da Abe per sparare il secondo colpo. Il rapporto affermava che il piano di protezione per l’ex ministro peccava di sicurezza.

Per la prima volta in circa 30 anni, ha chiesto un rafforzamento significativo sia della formazione che del personale della protezione dei dignitari del Giappone, nonché la revisione delle linee guida sulla protezione della polizia.

La polizia nazionale ha chiesto il raddoppio del personale di protezione dei dignitari, un maggiore ruolo di supervisione della polizia nazionale sul personale prefettizio e l’uso della tecnologia digitale e dei droni per rafforzare la sorveglianza da terra.

La famiglia di Abe gli ha reso omaggio in un rituale buddista privato giovedì in occasione del 49° giorno dal suo assassinio. A Nara, anche il capo della polizia della prefettura Tomoaki Onizuka ha espresso l’intenzione di dimettersi per l’assassinio di Abe.