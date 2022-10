Quanto consuma una televisione che resta accesa per un giorno intero?

By

Vi siete mai chiesti quanto può consumare una televisione che rimane accesa per un’intera giornata? Ecco quanta energia elettrica spendiamo.

Le nostre giornate sono molto frenetiche e ci ritroviamo a volerci rilassare magari guardando una trasmissione televisiva o un bel film, utilizzando di conseguenza il nostro televisore.

La televisione è un elettrodomestico indispensabile nelle abitazioni di tutti quanti che ha dato modo di combattere, negli anni passati, anche l’analfabetismo grazie al maestro Manzi.

Televisione: ecco quanto consuma tenerla accesa per un giorno intero

Questo aggeggio ha fatto si che sia utile anche per seguire eventi sportivi e festival ed è stato anche un elemento di ritrovo e di convivialità in quanto molti si riuniscono attorno ad esso per seguire il loro programma preferito.

Fonte di informazione e di divertimento, la storia della televisione è molto ricca di contenuti e grazie a questo aggeggio tecnologico abbiamo avuto modo di gioire per imprese impensabili, come lo sbarco dell’uomo sulla luna o ancora esultare per la vittoria della Nazionale nelle competizioni calcistiche o ancora commuoverci per i funerali di personalità importanti.

Spesso però, utilizziamo il nostro televisore come sottofondo mentre sbrighiamo altre faccende domestico e questo lo facciamo in modo a volte anche automatico e involontario avendone fatto un abitudine.

Seppur esiste anche la radio molti canali televisivi, sono dedicati proprio alla musica e pertanto è comodo avendo a portata il telecomando, cambiare canale e sintonizzare il televisore su di uno di questi programmi musicali e ascoltare i brani trasmetti mentre facciamo tutt’altro.

Capita, a volte, che durante la sera ci mettiamo a letto con il televisore acceso e ci addormentiamo lasciando l’apparecchio elettronico in funzione mentre noi ci svegliamo soltanto in un secondo momento o addirittura il mattino seguente.

Tutto questo porta ad uno sperpero di energia e di aumento sulla bolletta. Considerando che in queste settimane non si fa altro che parlare dei costi di luce e gas che sono aumentati in modo considerevole, è sempre meglio stare attenti ad avere la tv accesa solo quando necessario.

Questo perché, non solo troveremo dei soldi in meno sulla bolletta, ma risparmieremmo anche l’energia e quindi l’impatto sull’ambiente, altro tema molto importante nelle ultime discussioni in ambito Europeo.

Il consumo dei nostri televisori

Uno dei motivi del maggior consumo di energia per via dei televisori è la sua natura. Basti pensare che una televisione LCD da circa 32 pollici consuma all’incirca tra i 90 e i 130 watt diversamente ad un 37 pollice che invece ha un consumo di circa 150 watt.

Così andando ad aumentare i pollici aumenterà anche il consumo dei watt e diversamente dalle televisione LCD quelle a LED mantenendo le stesse dimensioni arrivano a consumare 95 watt, quindi molto di meno rispetto alle televisioni LCD.

Di solito, il costo medio riguardante l’energia elettrica è di circa 0,25 centesimi di euro a kilowatt orario e pertanto facendo un calcolo approssimativo si può pensare a seconda dell’utilizzo del televisore a quanto ammonta la spesa giornaliera.

Di conseguenza calcolando l’impatto giornaliero di un televisore LDC si possono calcolare all’incirca un 360 euro di energia consumata in un anno ma si può risparmiare stando attenti ad un particolare.

Quando spegniamo la nostra televisione, questa va in stand-by e pensiamo che il consumo sia irrisorio ma invece si stanno consumando ben 3 watt all’ora e di conseguenza all’incirca 72 watt al giorno.

Nel giro di un anno, la spia rossa al nostro televisore ci fa consumare quasi 6 euro e per evitare questo spreco di soldi e di energia si potrebbe pensare di scollegare l’apparecchio dall’interruttore oppure di collegarlo ad una ciabatta e di spegnerla durante la notte.

Però, il più delle volte, specie le Smart TV, una volta staccate dall’interruttore alla loro riaccensione richiedono una nuova installazione e questo potrebbe essere una scocciatura e una perdita di tempo.

Infatti, il tempo sprecato per la reinstallazione tenderà a farci consumare più energia del solito, e quindi è sempre meglio valutare quale sia la mossa giusta da adottare.