Acquista una giacca usata, quando apre la tasca spunta un bigliettino misterioso

La storia che stiamo per raccontarti oggi ha dell’inquietante e riguarda un bigliettino trovato da un’acquirente in una giacca di seconda mano.

Gli acquisti di seconda mano sono sempre più comuni e potrebbero riservare diverse sorprese, come è accaduto alla protagonista della nostra storia che ha trovato un biglietto nella sua giacca vintage.

Un bigliettino nella giacca

Ormai, comprare di seconda mano, non è una cosa poco comune. Anzi, spesso si rivela una scelta economica per gli acquirenti e più sostenibile per l’ambiente. Infatti, invece di acquistare abiti nuovi, prodotti apposta per noi e nuovamente immessi nel mercato, si ricicla, acquistando qualcosa di qualità che esiste già e a cui si può dare nuova vita.

Molte persone, infatti, stanno perdendo interesse a comprare fast fashion ovvero articoli di moda a basso costo. Ciò è dovuto al fatto che, molto spesso, si tratta di indumenti che durano poco, prodotti con materiali scadenti o pericolosi e che spesso finiscono in discarica.

Acquistare usato e, in generale, abbigliamento vintage o di seconda mano, può rivelarsi entusiasmante e, a volte, può riservare parecchie sorprese. Basti pensare agli abiti firmati, acquistati per pochi euro da venditori ignari.

La storia che stiamo per raccontarti oggi, riguarda proprio l’acquisto di un capo di seconda mano da parte di una donna. Quest’ultima, era rimasta impressionata da una giacca rossa in un negozio vintage e aveva deciso di acquistarla, portarla a casa con se, lavarla e farla diventare parte integrante dei suoi outfit.

Una cosa inquietante, però, stava per succederle una volta che la donna aveva deciso di frugare nelle tasche per svuotarle e lavare la giacca.

Cosa c’era scritto

Ciò che è accaduto alla protagonista della storia che ti stiamo raccontando ha condiviso la sua esperienza su un gruppo molto attivo su un famoso social network. Oltre alla foto della bella giacca rossa che ha acquistato, la donna ha scelto di condividere anche il biglietto che ha trovato nel taschino della stessa, con un messaggio molto singolare.

Il bigliettino doveva essere sfuggito alla negoziante poiché era nascosto in un taschino interno. In pratica, sul biglietto c’era una scritta a mano ovvero:

“Seppellitemi con questa giacca addosso”.

La scoperta è stata parecchio inquietante, anche perché la vecchia proprietaria della giacca non ha potuto vedere esaudirsi il suo ultimo desiderio. Tant’è che la giacca ora aveva una nuova proprietaria.

Inutile dire che il post nel gruppo social è diventato virale e pieno zeppo di commenti di svariato tipo. In particolare, uno diceva che il biglietto diventava ancora più inquietante se si pensava che la vecchia proprietaria avrebbe potuto perseguitare per sempre la nuova. Altri commenti, invece, facevano riferimento a cosa avesse realmente indossato la vecchia proprietaria. Tanto che qualcuno sperava che avesse potuto indossare qualcosa di molto più carino.

Qualcun altro, invece, aveva commentato che un messaggio del genere avrebbe dovuto essere impresso sulla giacca e non messo in un biglietto così nascosto. Magari gli eredi della donna non hanno recepito il messaggio.