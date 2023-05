Ti pentirai di non aver scoperto questo ingegnoso trucco anni fa: vale oro in casa

Per ogni piccolo gesto quotidiano esiste un ingegnoso trucco che può semplificarti la vita, scopriamone almeno tre, che in casa valgono oro.

Quando si tratta di lavori fai da te o di piccole riparazioni domestiche, ci sono alcune soluzioni ingegnose che possono rendere la vita molto più facile. In questo articolo, esploreremo tre trucchi che puoi applicare in casa per semplificare alcune attività quotidiane.

L’ingegnoso trucco del tappo magnetico per il martello

Hai mai cercato di tenere un chiodo tra le labbra mentre maneggi il martello? È scomodo e poco sicuro. Ecco un trucco per risolvere questo problema.

Prendi un martello e attacca una piccola calamita all’estremità che viene utilizzata per battere le cose. Usa del nastro adesivo per formare un cilindro intorno alla calamita e versaci sopra della colla a caldo abbondante. Lascia raffreddare la colla e avrai creato un tappo magnetico per il tuo martello.

Ora, quando usi il martello, puoi posizionare il tappo su uno dei lati e rimarrà attaccato grazie alla calamita. Questo trucco ti permette di avere un chiodo a portata di mano senza doverlo tenere tra i denti o cercarlo in giro.

Ripara un filo elettrico spezzato con questo ingegnoso trucco

Quando un filo elettrico si spezza, può sembrare una situazione complicata, ma esiste un trucco per ripararlo senza dover sostituire tutto il cavo. Inizia rimuovendo una parte della guaina esterna su entrambi i lati del filo, in modo da rivelare i fili interni. Ora, attorciglia insieme i fili esposti e avvolgili con un pezzo di filo di rame spesso.

Assicurati che il filo di rame avvolga saldamente i fili spezzati. Una volta fatto questo, riscalda il tutto per alcuni minuti utilizzando una fiamma. Il calore farà fondere il filo di rame, saldando così insieme i fili spezzati.

Ricorda di svolgere questa operazione con cautela, evitando di danneggiare ulteriormente il cavo. Questo trucco ti permetterà di riparare un filo elettrico senza dover sostituire l’intero cavo.

Infila facilmente un filo nella cruna di una ago

Infilare un filo nel piccolo foro di un ago può essere un’operazione frustrante, soprattutto per chi ha problemi di vista o poca destrezza. Per semplificare questa attività, puoi creare un attrezzo apposito.

Prendi un pezzo di filo di rame sottile e piegalo formando un’asola. Incolla l’asola sopra un bastone di legno e avvolgi del filo intorno alla base per renderlo saldo.

Ora, quando hai bisogno di infilare un filo nell’ago, basta inserire l’asola nell’ago stesso, far passare il filo attraverso l’asola e tirare. L’asola guiderà il filo nell’ago senza problemi. Questo trucco è particolarmente utile per chi pratica il cucito o la lavorazione dei tessuti.

Come abbiamo scoperto, questi tre trucchi ingegnosi possono rendere la vita domestica più semplice e agevole. Con un tappo magnetico per il martello, potrai avere sempre a portata di mano i chiodi senza doverli tenere in bocca o cercarli in giro.

Riparare un filo elettrico spezzato con un pezzo di filo di rame ti permetterà di evitare la sostituzione completa del cavo. Infine, con un attrezzo per infilare il filo nell’ago, il processo di cucitura diventerà molto più veloce e senza stress. Sperimenta questi trucchi e scopri come possono semplificare la tua vita domestica.