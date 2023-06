Ti entrano in casa col trucco dell’acido, occhio al nuovo pericoloso metodo

Attenzione al nuovo metodo pericoloso utilizzato dai furfanti. Così i ladri entrano in casa col trucco dell’acido.

Conosci il trucco dell’acido? Lo utilizzano i ladri per entrare nelle abitazioni private. Ecco il nuovo metodo che sta mettendo in allarme i cittadini. Già tantissimi i furti realizzati con questa metodica.

Furti in casa: tutte le tecniche più utilizzate dai ladri

Secondo alcune statistiche, aumentano sempre di più i furti in casa. Non bastano i sistemi di sicurezza o le porte blindate per fermare i furfanti che studiano sempre nuove tecniche per cercare di intrufolarsi nelle case altrui.

Le forze dell’ordine ricevono ogni giorno segnalazioni da parte di poveri malcapitati che si sono ritrovati pericolosi estranei in giro per casa, pronti a fare razzia di beni, soldi e oggetti personali.

I ladri hanno messo a segno numerosi furti con tecniche differenti che oggi, grazie anche alla polizia, sono note. Tu sai quali sono le modalità con cui i furfanti generalmente agiscono? Ce ne sono diverse, ma tra quelle più utilizzate ti segnaliamo i furti con:

lock picking;

key bumping

La prima tecnica è quella più utilizzata anche perché non lascia segni di effrazioni visibili. Consiste semplicemente nell’apertura delle serrature servendosi di comuni graffette. La seconda tecnica invece consiste nell’inserire una chiave universale che è in grado di sbloccare qualsiasi serratura dotata di cilindro europeo.

Queste sono soltanto due delle metodiche più utilizzate per entrare in casa ma di recente, i ladri hanno sperimentato anche un nuovo sistema che si sta diffondendo sempre di più. Ecco come entrano in casa con il trucco dell’acido.

Come i ladri entrano in casa col trucco dell’acido

Per cercare di entrare nelle abitazioni private senza farsene accorgere, i ladri hanno studiato un nuovo sistema: il cosiddetto furto con acido. Come funziona? A spiegarlo sono le forze dell’ordine.

I furfanti sono in grado di aprire persino le porte blindate semplicemente utilizzando l’acido cloridrico che unito all’azoto liquido può diventare pericoloso. La combinazione di queste due sostanze è infatti in grado di distruggere il sistema di chiusura di ogni porta la quale, ormai danneggiata, consente ai ladri di entrare in casa con estrema facilità.

Questa metodica si sta diffondendo a macchia d’olio non soltanto in Italia ma anche nel resto dell’Europa, soprattutto in Francia e in Germania. I ladri stanno sperimentando anche la reazione di nuovi acidi in grado di sciogliere i metalli.

Tra questi ti segnaliamo l’acido nitrico, molto corrosivo, che è in grado di sciogliere il metallo con cui vengono realizzate le serrature delle porte. Se inizi ad avvertire odori forti o insoliti, molto probabilmente stai per subire un furto. In questo caso, contatta immediatamente le forze dell’ordine.

Proprio perché il ricorso a questa metodica ormai è diventato frequente, le aziende produttrici di porte e serrature sono già al lavoro per creare dei sistemi che possano resistere all’acido evitandone la corrosione.

Come sventare un furto: attenzione a questi simboli

Generalmente, i ladri non arrivano mai nelle nostre case per caso. Il più delle volte studiano i nostri movimenti per settimane prima di mettere a segno il furto. Esistono però dei simboli che possono aiutarti a capire se sei tu il prossimo obiettivo dei furfanti. Devi prestare attenzione a queste incisioni:

croce: i ladri ritengono la tua casa un obiettivo interessante, perfetta da visitare;

triangolo: i ladri si sono assicurati che in casa non c’è mai più di una persona;

diamante: i ladri sanno che la casa resta sola per ore;

Y al rovescio: i ladri sanno che la casa è protetta da un sistema di allarme.

Tieni dunque d’occhio la tua porta di casa. Di solito questi simboli vengono incisi sul legno ed hanno dimensioni molto ridotte. Se noti qualcosa di sospetto, affrettati a chiamare le forze dell’ordine o a tenere sotto controllo la tua abitazione per evitare di ricevere visite non gradite.