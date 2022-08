Ti basta 1 patata per moltiplicare una bellissima rosa, il magico trucchetto dei vivaisti: pazzesco

By

Moltiplicare una rosa è facile grazie ad una patata, ingrediente sempre presente in dispensa e il trucco incredibile dei vivaisti.

Le rose sono eleganti, eterne e profumate. I loro colori riescono ad impreziosire ogni tipo di ambiente e renderlo regale, per questo motivo tutti la vorrebbero in casa. I vivaisti hanno anche pensato a come moltiplicarla e basta una semplice patata per farlo.

Rose in giardino, profumi e colori incredibili

Chi ha sempre desiderato un roseto e chi ama ricevere in regalo delle rose colorate. Ovviamente, per ogni colore il significato cambia e le persone si divertono a capire quale sia il sentimento dietro ogni omaggio floreale.

Soffermandosi per un attimo su questo fiore eterno e regalo, spesso ci si ritrova a dover chiedere consiglio ai vivaisti al fine di renderla sana e bella senza alcun problema. Al contrario di quanto si creda, questa è una pianta versatile da coltivare in giardino ma anche in balcone.

Non solo, capita di voler riprodurre la pianta e riempire lo spazio di profumi e colori vivaci. I vivaisti hanno scoperto un modo semplice seppur strano per farlo, grazie ad una semplice patata.

Moltiplicare una rosa con le patate, il trucco degli esperti

Per provare il trucco degli esperti, l’occorrente è:

Una matita o un chiodo

Composto radicante ormonale

Una patata per talea. Meglio se fresche di forma allungata e non marcia, ma nuova come quelle per cucinare.

Cesoie

Il primo step consiste nell’ottenere la talea dalla pianta di rose principale, con l’aiuto delle cesoie disinfettate basterà tagliarne alcune di 20 cm di lunghezza. La pianta deve avere già un paio di anni e deve aver già fatto dei fiori, con il taglio che dovrà essere fatto in diagonale.

Subito dopo la talea dovrà essere bagnata sulla base e poi nel composto ormonale radicante. Ora è il momento di prendere la patata nuova e pulita: con l’aiuto di un chiodo o matita fare un foro di profondità di circa 3 centimetri.

La talea adesso può essere inserita all’interno della patata inserendola dalla base (dalla parte tagliata). La patata può essere inserita nel terreno con terriccio universale, lasciando la parte superiore fuori e libera.

Il vaso dovrà essere posizionato in un luogo caldo – temperatura di 22/26°C e luminoso. Man mano che i giorni passano sarà la patata a regalare l’ambiente ottimale per moltiplicare la rosa per l’acqua che è contenuta all’interno dell’amido.

Perché il processo vada avanti sarà necessario avere pazienza alcune settimane, aiutando il terriccio a mantenersi umido innaffiandolo, senza mai esagerare. I vivaisti consigliano di tenere una busta di plastica intorno al vaso, ottima per trattenere l’umidità e il calore del giorno. Man mano che i giorni passano si svilupperanno le radici e poi la piantina.

Non sempre questo procedimento va a buon fine, per questo motivo è bene chiedere un consiglio al vivaista sul terriccio adatto e farlo in estate.