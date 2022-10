“Ti amo”, Yari Carrisi finalmente a cuore aperto: per chi è la tenera dedica | FOTO

Yari Carrisi non si nasconde di fronte all’amore e lo affronta a viso aperto. Finalmente il figlio di Albano e Romina lo confessa ai fan in questo modo. Arriva la foto che lascia di stucco i social.

Il famoso figlio d’arte di Albano Carrisi e di Romina Power, Yari, è innamorato. Arriva il “Ti amo” in pubblico che sconvolge tutti. Chi è la fortunata?

Yari Carrisi innamorato

Figlio di Romina Power e di Albano Carrisi, Yari è l’unico figlio maschio della famosa coppia conosciuta in tutto il mondo. Albano e Romina sono stati legati sentimentalmente per tanti anni, hanno avuto un matrimonio felice e bellissimo, reso ancora più speciale dall’arrivo di quattro splendidi figli.

La loro unione, che non era soltanto privata ma anche professionale, si interrompe improvvisamente nel 1994, quando la famiglia Carrisi-Power vive un momento davvero drammatico: la scomparsa di Ylenia.

La primogenita del famoso duo scompare in America nel dicembre del 1994. Da allora si sgretola la vita di tutti i componenti di una delle famiglie più amate e belle d’Italia. Loro, che sembravano i protagonisti di una favola moderna a lieto fine, si sono ritrovati ad affrontare il dramma più brutto che potrebbe mai accadere a dei genitori e dei fratelli.

Yari, in particolare, con la sorella scomparsa aveva un rapporto straordinario e ancora tutt’oggi continua a credere, come sua madre, che la sua Ylenia sia viva. Yari, a differenza degli altri figli di Albano, per esempio Romina Junior e Cristel, è un uomo molto riservato.

Raramente appare in televisione ma trova comunque il modo per far parlare di sé. A questo proposito, avete visto la sua ultima Instagram story? Parla da sola: arriva il “Ti amo” pubblico che sconvolge tutti.

Il figlio di Albano e Romina sorprende i social

Yari Carrisi è il famoso figlio di Romina e Albano. Umo molto riservato e introverso, cerca di non far trapelare nulla della sua vita privata. Sappiamo però che ha avuto delle relazioni importanti e con donne bellissime e tra queste, Naike Rivelli e Thea Crudi.

Con riguardo a Naike Rivelli, i due si conoscevano già da tempo ma hanno ufficializzato la loro relazione dopo aver preso parte insieme al programma Pechino Express. I due figli d’arte hanno vissuto un sentimento molto intenso. La Rivelli è rimasta anche incinta ma purtroppo ha perso il bambino.

Dopo di lei, nella sua vita è entrata Thea Crudi, una artista dal talento straordinario, una musicista, una danzatrice e pure scrittrice, che ha rubato il suo cuore. Sembrava che le cose tra di loro andassero bene e che i due potessero finalmente coronare il loro sogno d’amore quando, ad un tratto, decidono di lasciarsi.

Secondo quanto dichiarato da Thea che ha rilasciato un’intervista settimanale Diva e Donna, lei e Yari sono rimasti in ottimi rapporti ma entrambi si sono resi conto che quello che prima era amore si è evoluto poi in una meravigliosa amicizia.

Da quel momento, Yari Carrisi sul fronte sentimentale non ha fatto più parlare di sé tranne che nelle ultime ore. Avete visto che cosa è accaduto? Ha pubblicato una Instagram story che ha lasciato tutti di stucco.

Nella storia in questione che ha fatto il giro dei social attirando l’attenzione degli utenti del web, si vede una scritta sulla sabbia, in lingua inglese “I love you” (con cuoricino), ovvero “Ti amo”.

A chi è indirizzato questo messaggio? Chi è la fanciulla che ha fatto breccia nel cuore del figlio d’arte? Per il momento non abbiamo informazioni sul suo conto ma gli internauti credono però che finalmente Yari abbia ritrovato il sorriso e che questa prima dichiarazione pubblica sia solo l’inizio di un’altra meravigliosa storia d’amore che per lui sta per iniziare.