Regina Elisabetta, le ultime parole a Camilla Parker prima di morire

By

Regina Elisabetta, le ultime parole pronunciate nei confronti di Camilla, prima di morire, fanno piangere il mondo. Ecco il testamento verbale della sovrana più amata di sempre.

A oltre un mese dalla morte di Queen Elizabeth II, si torna a parlare della famosa monarca. Ecco le ultime parole riservate a Camilla prima di lasciare la vita terrena.

Regina Elisabetta, monarca dal cuore d’oro

Figlia di re Giorgio VI e di Elisabetta I, Elizabeth II è stata una delle sovrane più amate al mondo. Per 70 anni ha guidato l’Inghilterra rendendola una nazione forte e indipendente, soprattutto dal punto di vista politico e istituzionale.

Moglie di Filippo, ex Principe di Grecia e di Danimarca e duca di Edimburgo, ha trascorso con lui 50 anni e più di vita matrimoniale. I figli che hanno messo al mondo, Carlo, Anna Andrea, e Edoardo, hanno dato filo da torcere ai potenti genitori.

Attualmente, Carlo è al potere come sovrano d’Inghilterra. Il nome da lui scelto è Charles III per continuare la tradizione iniziata da sua mamma che, al tempo della sua incoronazione, decise di non cambiare il suo nome.

Carlo sta cominciando ad affrontare i primi problemi nella gestione di una monarchia che è davvero complicata da guidare. La Regina Elisabetta ha svolto egregiamente il suo ruolo da sovrana e imitarla non sarà sicuramente un’impresa semplice.

Elisabetta si è spenta a 96 anni dopo aver trascorso una vita dedicata alla corona, alla monarchia. Tuttavia ha avuto tempo anche per dedicarsi ai suoi affetti più cari come ai figli e ai nipoti ma anche ai pronipoti e a coloro che successivamente si sono aggiunti alla Royal Family, come nuore, cognati e altri parenti affini.

In tanti si sono chiesti come la Regina Elisabetta abbia trascorso i giorni precedenti alla sua morte. Oggi abbiamo una testimonianza importante. C’è chi ha spifferato che cosa la Regina Elisabetta avrebbe detto ad alcuni componenti della famiglia reale prima di spirare. Sapete, per esempio, le ultime parole rivolte a Camilla? Fanno tremare il cuore di tutti.

Le ultime parole che la monarca ha detto a Camilla

L’8 settembre 2022 la Regina Elisabetta ha lasciato la vita terrena dopo 70 anni di regno e 96 anni vissuti in modo straordinario. Il vuoto che ha lasciato è però incolmabile, ancora oggi i sudditi del Regno Unito e del mondo, ma soprattutto i componenti della famiglia reale, fanno fatica ad accettare la sua dipartita.

In tanti si sono chiesti come abbia trascorso gli ultimi giorni prima di spirare la monarca più famosa del mondo. Oggi abbiamo non soltanto queste informazioni ma trapela anche una testimonianza importante: le ultime parole che la Regina Elisabetta avrebbe detto a Camilla prima di morire.

La sovrana, gli ultimi mesi precedenti la sua morte, si era rifugiata in Scozia, a Balmoral, dove nel castello che per tanti anni è stato il suo luogo preferito, ha continuato a svolgere alcuni impegni istituzionali e ufficiali. Si è dedicata però anche alla famiglia, trascorrendo tempo con i figli, i nipoti e pronipoti e tra questi i bambini di William e Kate.

Prima di morire, secondo alcune fonti vicine alla casa reale britannica, Elisabetta avrebbe rivolto alcuni pensieri affettuosi e d’amore alle persone più care come al figlio Carlo e alla principessa Anna.

Sudditi in lacrime, il “testamento verbale” della Regina commuove

Dolci parole sono state destinate dalla monarca però, inaspettatamente, anche a Camilla. La moglie del principe Carlo ha ricevuto la benedizione della monarca che le ha fatto un grande regalo: la nomina a Regina.

Nel 2005, quando Carlo e Camilla sono convolati a nozze, poiché la Parker non era ben vista dai sudditi e neanche da alcuni membri della casa reale, si decise che avrebbe avuto il titolo di Sua altezza la principessa consorte.

La Regina Elisabetta, nell’ultimo periodo in cui la sua salute stava cominciando a vacillare, ha cambiato però idea. Così, in occasione anche del famoso giubileo di platino che si è tenuto agli inizi di giugno, la compianta monarca ha comunicato prima a Camilla in privato e poi al mondo intero, che la Shand, con la sua morte, avrebbe perso il titolo di principessa e acquisito quello di Regina.

In barba dunque ai conflitti classici tra nuora e suocera di cui si è sempre parlato, la monarca ha graziato la nuora facendole un enorme regalo che ha cambiato per sempre la vita di Camilla.