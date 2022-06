“Ti amo”, Miriana Trevisan lo urla al mondo intero: innamorata pazza di lui | FOTO

Dopo il tanto dolore provato per l’allontanamento da Biagio l’ex vippona Miriana Trevisan torna ad esultare di gioia urlando pubblicamente il suo amore per lui. Ecco di chi si tratta effettivamente e come è successo.

Come ben saprete questi ultimi mesi sono stati particolarmente stressanti per l’ex vippona, la quale ha intrapreso un percorso all’interno di uno dei programmi italiani più noti, ovvero il Grande Fratello Vip.

Entrata fin dalle prime puntate la donna ha affrontato continue nomination e ne è uscita fiera e piena d’amore anche se purtroppo non è riuscita a portarsi a casa la vittoria. All’intento delle mura della casa ha inaspettatamente trovato l’amore e lo ha ostentato davanti alle telecamere ed a milioni di italiani.

Inizialmente la reazione intrapresa con l’ex vippone Biagio ha scatenato letteralmente un vero e proprio putiferio per via della grande differenza di età ed ovviamente la storia che lui aveva fuori la casa.

Questo però non li ha affatto fermati ed anzi li ha resi complici e molto affiatati. In molti infatti presupponevano che il loro amore sarebbe durato molto di più, al termine del programma però di punto in bianco le carte in gioco sono cambiate ed ognuno ha preso strade del tutto separate.

Questo ovviamente ha fatto soffrire la donna, la quale però ha mantenuto la testa alta e non si è fatta ingannare dalle emozioni contrastanti.

Dopo tanto dolore provato oggi però, finalmente, torna a mostrarsi con il sorriso sul volto urlando letteralmente l’amore che prova per la persona più importante della sua vita. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa è successo nelle ultime ore.

Miriana Trevisan follemente innamorata di lui: ecco chi è la sua dolce metà

Come vi abbiamo già anticipato questi ultimi sono stati mesi particolarmente difficili per lei, anche per via del putiferio mediatico scatenato dall’allontanamento dall’ex vippone.

Oggi però lei ha voltato completamente pagina chiudendo definitivamente questo capitolo della sua vita. Per chi non lo sapesse lei attualmente è del tutto spensierata e vi è una sola ed unica persona che riesce quotidianamente e soprattutto involontariamente a farle battere forte il cuore. Stiamo ovviamente parlando del suo piccolo grande uomo, ovvero suo figlio.

Nelle ultime ore infatti la donna ha deciso di pubblicare alcuni scatti che lo ritraggono dedicandogli un semplice pensiero che esprime completamente ciò che lei prova realmente. Il tutto fatto semplicemente per augurargli un buon compleanno.

“Auguri amore grande. Oggi porto in giro con me il ricordo del battito del tuo cuore la prima volta che me lo fecero ascoltare. Feci un sussulto, era veloce, forte. Era reale. Presi conoscenza della bellezza dell’amore incondizionato. Non dovevo prometterete amore era tutto ed è, per sempre. Un legame al di là delle parole. Ho ascoltato sai?! Quando scherzando dicevi: Non toccate mia madre neanche per scherzo. È vero. Le posizioni si spostano. Ora sei gigante, vuoi difendermi. Ascolto, amore mio, ascolto mentre cresci, meravigliandomi sempre. Io ci sono e ci sarò sempre.

Ti amo…. Infinito. Mamma.”

Queste sono le sue parole utilizzate nei suoi confronti, le quali erano seguite da alcuni scatti che ritraevano il figlio.