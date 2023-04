The Ferragnez ritorna su Prime video dal 18 maggio

Questa mattina Prime video ha annunciato la data di uscita della seconda serie tanto attesa dei Ferragnez. Dopo il grande successo della prima stagione, i fan dell’influencer digitale e del rapper possono iniziare il countdown per vedere sullo schermo la vita quotidiana di una delle coppie più amate e seguite su Instagram.

Sette gli episodi in uscita: i primi 4 a partire dal 18 maggio e gli ultimi 3 il 25 maggio. Inoltre dopo l’estate, sempre sulla piattaforma Prime video vi sarà la programmazione di Sanremo special, un episodio che vede Chiara Ferragni nelle vesti di co-conduttrice nell’ultimo Festival di Sanremo.

In arrivo la seconda serie dei Ferragnez

Dopo gli ultimi mesi turbolenti per Chiara Ferragni e Fedez per problemi di salute del rapper, sembra essere tornato il sereno nella famiglia più amata di Instagram. Dopo il Festival di Sanremo si era parlato di una sospensione delle riprese della loro serie, The Ferragnez.

Questa mattina, finalmente, l’annuncio tanto atteso dai fan della coppia: Prime video ha comunicato l’uscita della seconda stagione il 18 maggio in cui saranno mandati in onda i primi 4 episodi e dal 25 maggio, invece, gli ultimi 3.

Sette episodi in cui l’imprenditrice digitale e il rapper racconteranno la loro vita professionale e privata, insieme ai loro due figli, Leone e Vittoria. La serie è prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios.

Inoltre la piattaforma Prime, ha comunicato che subito dopo l’estate andrà in onda un episodio speciale sull’avventura di Chiara Ferragni nell’ultimo Festival di Sanremo come co-conduttrice nella prima e ultima serata della kermesse, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico.

La collaborazione con Prime video

Prosegue, quindi per Chiara Ferragni e Fedez, la collaborazione con la piattaforma Prime video. Dopo il grande successo della prima stagione dei Ferragnez, il pubblico è in attesa per la seconda serie in uscita il prossimo 18 maggio.

Un modo per avvicinare ancor di più i loro fan all’interno della loro vita, sia professionale che privata, raccontando nuove sfide e nuovi traguardi, accettando di mettersi a nudo scavare a fondo e aprire agli spettatori le porte della loro casa a Citylife.

Il rapper, Fedez, è brand ambassador di Prime Video, il primo a ricoprire questo ruolo in Europa, oltre ad essere stato uno dei fuggitivi di Caccia all’uomo e conduttore per ben tre stagioni consecutive di LOL, chi ride è fuori.

La moglie, invece, Chiara Ferragni, è stata una dei giudici della prima stagione di Making The Cut e protagonista del documentario Chiara Ferragni Unposted, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2019.