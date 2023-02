Test veterinaria, medicina e odontoiatria, tutto quello che c’è da sapere

By

Anna Maria Bernini ha provveduto a mettere la sua firma sotto i decreti che hanno il compito di definire i posti provvisori per le immatricolazioni del periodo di tempo che va dal 2023 al 2024.

Ecco di seguito tutte le informazioni per i test di medicina, veterinaria e odontoiatria.

Novità per coloro che sognano di diventare medici

Molte sono le novità da tenere sotto controllo per tutti coloro che hanno come sogno nel cassetto quello di diventare medici.

Anna Maria Bernini, il Ministro dell’Università e della Ricerca, ha appena apposto la sua firma sotto quei decreti il cui compito è quello di definire i posti provvisori messi a disposizione per l’immatricolazione del corso di laurea magistrale sia in medicina che in chirurgia.

Una firma che comprende anche i corsi di medicina veterinaria e odontoiatria insieme a quelli di protesi dentaria da seguire nell’anno accademico 2023- 2024.

Si fa riferimento a dei numeri provvisori da prendere in considerazione in attesa che si vada a definire l’accordo il quale sarà assunto durante la conferenza inerente ai rapporti tra regioni, stato e le province autonome di Bolzano e Trento.

Per adesso i posti disponibili per chirurgia e medicina sono 14.787. Di questi 576 sono però riservati ai candidati che appartengono i paesi non Ue e che risiedono all’estero.

Per quanto riguarda invece i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, i posti messi a disposizione sono 1.384 tra cui 95 riservati a coloro che risiedono all’estero.

Per la medicina veterinaria i posti i mesi a disposizione sono 1.082 con 59 posti riservati ai paesi che non appartengono all’Unione Europea.

Altre informazioni per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale

Ogni informazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato all’interno del quale è possibile leggere anche che per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico sia di medicina e chirurgia che odontoiatria e protesi dentaria oltre che per medicina veterinaria, sarà necessario superare prima una prova d’esame TOLC.

Quest’ultima si tratta di una prova che può essere ripetuta più di una volta.

La prima data disponibile è quella tra il 13 e il 22 aprile del 2023 mentre la seconda è tra il 15 e il 25 luglio.

Ed è proprio in questo arco di tempo che ogni ateneo decide autonomamente i giorni e i turni per organizzare le prove.

Dopo aver sostenuto i test, come afferma il Ministero, la domanda l’inserimento dovrà essere compilata soltanto on-line nella piattaforma messa in piedi da Cineca.

La domanda in questione è attiva a partire dal 31 luglio del 2023 e avrà la scadenza del 24 agosto del 2023.

Nel momento in cui viene presentata la domanda di inserimento all’interno della graduatoria, il candidato avrà il compito di controllare il punteggio del sistema e scegliere la sede in cui ha intenzione di concorrere.

Si tratta di preferenze che non possono essere revocate e che non possono essere modificate dopo la scadenza del 24 agosto alle ore 15:00.

In ogni caso, resterà valida l’ultima conferma che il candidato avrà dato, delle decisioni che non possono essere modificate dopo la scadenza del 24 agosto alle ore 15:00.

Il 5 settembre del 2023 verrà poi pubblicata l’ennesima graduatoria, una data che risulta essere direttamente in anticipo se si fa il paragone con quello degli anni precedenti.