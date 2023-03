Test matematico, solo uno su mille ci riesce: sei riuscito a trovare la soluzione?

By

Se siete riusciti a trovare la soluzione a questo test matematico, avete un intelligenza al di sopra della media. Se no, ecco la soluzione.

Vi sveliamo qual è la soluzione incredibile a questo test matematico che soltanto in pochi sanno risolvere. È uno dei più famosi del web, eppure non tutti sanno quale sia la sua soluzione. Per molti, infatti, è un numero davvero inaspettato.

Test matematico, se lo risolvi sei più intelligente della media

Il web è pieno di test di matematica a cui tantissima gente vuole sottoporsi, per scoprire nuove sfaccettature della sua mente. In particolare, ci sono test che indicano che una persona abbia un’intelligenza superiore.

La maggior parte di questi hanno naturalmente a che fare con i numeri e con i calcoli aritmetici. In particolare il test che vi proponiamo oggi ha proprio queste caratteristiche.

Sono tantissime le persone che si sono sottoposte a questo test e la maggior parte di queste non sono riuscite in nessun modo a risolverlo. Altre, invece, ce l’hanno fatta e hanno dimostrato di avere una grande capacità di calcolo mentale.

Se vuoi sottoporti al test, non devi fare altro che osservare l’immagine in alto e provare a risolvere le operazioni matematiche in questione. Ogni oggetto presente nella foto corrisponde a dei numeri, che vanno sommati, sottratti, moltiplicati o divisi.

Naturalmente, il test non è semplicissimo e bisogna avere una grande capacità di osservazione per risolverlo. Se non ci siete ancora riusciti, non disperate e piuttosto prendevi il vostro tempo.

Se vi siete arresi, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo, perché di seguito vi sveleremo in che modo potete fare i calcoli per risolvere questo problema matematico davvero virale sul web.

Ormai è conosciuto da tutti, proprio perché è davvero divertente e allo stesso tempo difficile. Ecco che di seguito vi spieghiamo passo dopo passo come potete risolverlo con facilità, basta davvero un aiutino per trovare il numero misterioso.

Ecco la soluzione del test

Se non siete riusciti a risolvere il test matematico semplicemente guardando la foto, ecco che vi diamo la sua soluzione. Dovete sapere che nella prima parte dell’operazione matematica vi sono due porzioni di pizza e, assieme a essi, un contenitore di patatine fritte.

La somma di questi elementi dà come risultato il numero 65. Con soltanto questa soluzione, però, non possiamo risolvere tutto il test, ma abbiamo bisogno di calcolare anche la riga successiva.

In questo caso, non dobbiamo fare altro che sottrarre il contenitore con dentro le patatine dal pezzo di pizza. Una volta fatto, il risultato che otterremo sarà il numero 25, che ci aiuta molto per risolvere il test.

Ottenuti questi numeri e scoperti così i valori degli elementi, possiamo procedere tranquillamente esaminando la quarta riga. Se avete ancora delle incertezze, però, potete anche calcolare la terza riga.

Nel caso in cui avrete proceduto nel modo giusto, otterrete come risultato delle operazioni il numero 300. Vi aspettavate che si trattasse di questo numero o invece non ne avevate idea?