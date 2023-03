Test difficile, in questa foresta si nasconde una rana: solo se sei furbo la trovi

Hai soltanto 20 secondi di tempo per trovare la rana che si nasconde in questa foresta. il test difficile è tra i più famosi del mondo.

Ecco in cosa consiste questo test difficile che soltanto in pochi riescono a superare. Se non ce l’hai fatta a trovare la rana, ti sveliamo noi dove si trova. Se ce l’hai fatta, invece, hai un’intelligenza superiore.

Test difficile, trova al rana

Esistono immagini che sono in grado di metterci seriamente a dura prova. La maggior parte sono delle foto legate ai test di intelligenza, che vogliono capire quanto siamo veloci a riconoscere un dato oggetto o corpo nascosto.

In questo caso, ciò che dovrete trovare è una rana che si è nascosta. I più intelligenti la trovano in 20 secondi ed è per questo che devi misurarti proprio con loro, per capire se hai un’intelligenza superiore o nella media.

Se ti alleni con questo test difficile, e con molti altri, potrai mantenere la tua mente attiva ed evitare che invecchi. Si tratta di un vero e proprio rompicapo che vi aiuterà a scoprire aspetti della vostra personalità e della vostra intelligenza che neanche vi aspettavate.

E’ una vera e propria illusione ottica che in moltissimi non riescono a scovare. Altri, invece, riescono a riconoscerla in pochi secondi. E non è soltanto perché sono nati intelligenti, ma soprattutto perché hanno voluto mantenere la loro mente allenata durante tutto l’arco della loro vita.

Se siete curiosi di scoprire in cosa consiste questo test difficile, non vi rimane che guardare l’immagine in alto e cercare di scovare la rana nascosta in meno di 20 secondi. Se non l’avete trovata, ecco che di seguito vi diamo la soluzione del test.

La soluzione: ecco dove è la rana

Tantissimi vorranno sicuramente conoscere la soluzione del test difficile che sta facendo impazzire gli utenti della rete. L’illusione ottica gioca all’interno dell’immagine con forme, colori e composizioni.

L’obiettivo è proprio quello di confondere chiunque la guardi per distrarlo. Chi è più intelligente della media delle persone, però, sicuramente non si farà distrarre e riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo senza problemi.

In tanti, in un primo momento, hanno ammesso di vedere un serpente tra gli alberi della foresta. In realtà non c’è nessun animale, a parte una rana che si sta mimetizzando. L’unico modo per riconoscerla è quello di allontanarsi quanto basta dall’immagine e scovarla.

A volte può risultare davvero utile aumentare la luminosità dello schermo del telefono o del desktop per trovarla in meno di 20 secondi. Si può usare anche lo zoom: non è un trucco per infrangere le regole, ma semplicemente un modo per usare la vista in modo intelligente.

Se non l’avete trovata, ecco che in questa foto vi sveliamo finalmente dove si trovava:

La rana si trova sul tronco dell’albero sulla destra, l’unico che viene illuminato dal sole. Nella parte in cui c’è la rana, però, la luce manca e così, con un gioco di chiaroscuri, la ranocchia riesce perfettamente a mimetizzarsi e a ingannare l’osservatore.