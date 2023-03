Scopri cosa accade quando strofini un foglio di carta forno sul rubinetto della cucina

Basta strofinare un foglio di carta forno sul rubinetto della cucina per ottenere un risultato strepitoso. Ecco cosa devi fare.

Ci sono strumenti usati in cucina che non hanno una sola destinazione, infatti in pochi sanno quante modalità di impiego possano avere. Un semplice foglio di carta forno potrebbe rivoluzionare l’idea di aiuto valido per la casa soprattutto se si strofina sul rubinetto in acciaio di casa. Gli esperti hanno provato il metodo per poi divulgarlo sul web e ora è diventato impossibile da non fare tutte le volte che si rende necessario. Scopriamo insieme di che cosa si tratta?

Foglio di carta forno, non solo per cucinare

In ogni casa non mancano mai alcuni strumenti, con destinazione d’uso studiata appositamente per agevolare la vita di tutti. La carta bianca da forno è stata prodotta appositamente per cucinare ingredienti di ogni tipo assorbendo olio, grasso e ogni tipo di condimento (soprattutto se già pronto o surgelato).

Eppure, in pochi sanno che la maggior parte dei prodotti che si trovano dentro un cassetto non servono solamente per una sola cosa ma per mille.

Un esempio è la carta stagnola – cugina di quella da forno – che con le sue proprietà si trasforma per pulire le pentole, eliminare il grasso e allontanare i piccioni dal proprio giardino. Per la carta bianca da mettere sulla teglia del forno è la stessa cosa, nasce per proteggere gli alimenti durante la cottura e assorbire i condimenti rilasciati ma è anche ottimale per altre tipologie di necessità tra le mura domestiche.

Rubinetto della cucina pieno di calcare: come risolvere con la carta forno

Un bel foglio di carta da forno pulito e non usato, potrebbe diventare l’alleato perfetto per il rubinetto della cucina e del bagno. L’acciaio tende con il tempo a riempirsi di calcare e muffa, tanto da rovinare l’elemento e il suo rivestimento.

Come agire? Asciugare perfettamente il rubinetto pieno di calcare e poi passare strofinando energicamente il foglio della carta da forno. Grazie alle proprietà della carta – porosa e leggermente granulosa, il calcare si eliminerà per riportare l’acciaio alla sua luminosità naturale.

Per potenziare ancora di più l’effetto si procede in questo modo:

Asciugare bene il rubinetto

Creare una miscela con acqua, un cucchiaino di bicarbonato di sodio e un cucchiaio di aceto di vino bianco

La crema ottenuta va spalmata su tutta la superficie del rubinetto e lasciata agire almeno 5 ore, meglio ancora tutta la notte.

Il mattino seguente risciacquare e asciugare bene. Poi passare strofinando il foglio di carta da forno per eliminare i residui di calcare e donare lucentezza all’acciaio rovinato dal calcare.

È un modo semplice ed economico, completamente naturale, per eliminare le tracce di calcare sul rubinetto della cucina e quello del bagno. Per contrastare questo fenomeno, ricordarsi di asciugare bene il rubinetto dopo l’uso per non lasciare tracce di acqua e umidità che si accumulano giorno dopo giorno.