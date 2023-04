Paura a Disneyland dopo che un drago di 13 metri ha preso fuoco

In base alle prime dichiarazioni dei vigili del fuoco di Anaheim, a seguito di un incidente non c’è stato nessun ferite.

Al momento, le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per scoprire cosa c’è dietro questo incendio.

In fiamme un drago a Disneyland

Un’installazione di 13 metri di altezza in cui è presente anche un drago, ha letteralmente preso fuoco nel corso di uno spettacolo dal vivo presso il parco divertimento di Disneyland di Anaheim. In particolar modo, le fiamme hanno coinvolto la testa del drago.

Immediatamente le forze dell’ordine hanno proceduto all’evacuazione della zona, un’azione tempestiva che ha evitato che nessuno si facesse del male. All’evento era presente anche Elaine Gilmer la quale, ai microfoni di ABC News, ha dichiarato “La testa del drago ha iniziato a brillare e vedevamo uscire del fuoco e una specie di fumo”.

hope everyone working here at disneyland is ok bc wtf??? pic.twitter.com/r2MnqGRXWF — moo moo meadows (@tiredmichaela) April 23, 2023

Presso l’area che prende il nome di Tom Sawyer Island, il luogo in cui si stava tenendo in scena “Fantasmic” il quale prevede anche degli “effetti speciali potenziati, proiezioni all’avanguardia e superbi effetti pirotecnici”, tutti i membri del cast sono stati fatti evacuare. L’incidente è avvenuto durante uno spettacolo che si tiene due volte al giorno e che rappresenta il combattimento di Topolino contro Malefica, un drago molto grande.

Aperta un’indagine sulle cause

Un incidente che fortunatamente non ha provocato nessun ferito proprio come hanno affermato i vigili del fuoco di Anaheim i quali hanno agito tempestivamente. In ogni caso le forze dell’ordine hanno dato inizio ad un’indagine per scoprire le cause dell’incendio, un incidente che ha provocato dei danni anche se per il momento ancora non si sa con precisione quanti.

A seguito dell’incendio, il parco tematico ha divulgato un comunicato all’interno del quale è possibile leggere che “a causa del fumo e del vento, sono state evacuate per sicurezza anche tutte le attrazioni vicine all’isola di Tom Sawyer dove si è verificato l’incendio. I vigili del fuoco di Anaheim hanno risposto al problema in modo repentino, riuscendo a spegnere le fiamme. Attualmente stiamo ancora verificando quali possano essere state le cause di quanto successo”.