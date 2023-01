Test di intelligenza, se trovi la tartaruga considerati un genio: non è facile

Guarda bene, riesci a trovare la tartaruga qui in mezzo? È un test di intelligenza che in pochissimi riescono a fare!

Sviluppato come se fosse un vero e proprio passatempo, il test di intelligenza e le illusioni ottiche sono in realtà prodotti di uno studio professionale. Se sul web troviamo tantissimi metodi differenti per mettere alla prova la capacità del nostro cervello, tutto questo ha in realtà un fondamento professionale. La capacità di ogni persona viene messa in discussione a seconda delle sue scelte, delle sue abilità e anche del suo orientamento verso colori e forme. In questo caso abbiamo una tartaruga nascosta tra i fiori colorati: hai solo 20 secondi per farcela.

Illusioni ottiche e test, a cosa servono?

In un mondo dove la tecnologia la fa da padrona, ci sono ancora delle cose che mettono la curiosità dell’essere umano in primo piano. I test di intelligenza e le illusioni ottiche sono virali e piacciono ad adulti e bambini. Sono sempre divertenti e riescono a mettere il cervello di ogni persona sotto pressione, ma senza alcun obbligo.

In realtà, ogni soggetto dimostra di essere diverso e unico nel suo genere proprio perché in grado di distinguere determinati oggetti/soggetti in maniera differente. Lo scopo primario delle illusioni ottiche è divertirsi allenando il cervello.

Gli effetti con la quale sono creati tendono a dare una percezione completamente differente dell’immagine. Il cervello umano man mano che si allena può arrivare a trovare dei contrasti interessanti fatti di luce – ombre – colori e forme. Alcuni soggetti tendono a vedere qualcosa che non c’è, mettendo in modo la propria fantasia. Chi è più concreto, al contrario, individua nell’immediato la soluzione e la mette sul tavolo.

Dove si trova la tartaruga?

In questo caso specifico, si ha a disposizione un puzzle colorato ottico molto particolare. A prima vista sembrano tantissimi fiori con nuance differenti che mettono buon umore e suscitano qualcosa di particolarmente piacevole. Tra questi c’è una piccola e tenera tartaruga che non vede l’ora di essere trovata.

Non è assolutamente facile individuare il simpatico animale con il guscio, proprio perché si confonde tra i colori dei fiori e la loro magia che si crea nel disegno. Ovviamente, lo sguardo cade subito sui fiori e non tutti sono in grado di vedere subito la tartaruga. In soli 20 secondi riuscite a trovarla, come richiesto dal test?

C’è sicuramente poco tempo e si potrebbe restare ingannati dall’illusione ottica, creata appositamente per rendere il gioco leggermente più complicato. Sono tantissimi gli utenti che hanno gettato la spugna perché per loro impossibile trovarla.

Altri hanno visto l’animale dove non c’era, scambiandolo per un fiore dalla forma particolare. I più acuti l’hanno individuata subito e si sono spinti per arrivare alla soluzione del test: questi sono i soggetti che hanno sicuramente una mente allenata e sanno come gestire una problematica di questo tipo.

A questo punto viene da chiedersi dove sia nascosta la tartaruga. Guardando attentamente, la piccola creatura si nasconde sul lato destro dell’immagine accanto ai fiori in viola e rosa come si può notare dalla foto qui in basso:

Non era di certo facile e si poteva confondere con tutti i fiori del disegno. La prossima volta il cervello sarà più allenato e trovarla sarà facilissimo.