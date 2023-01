Paura a Palermo, un rimorchiatore prende fuoco nel garage

Un’imbarcazione in partenza da Palermo e diretta a Napoli ha preso fuoco mentre a bordo c’erano 184 passeggeri.

Presenti anche un’ottantina di membri dell’equipaggio.

Rimorchiatore prende fuoco a Palermo

Intorno alle 22 di ieri sera un rimorchiatore ha preso fuoco a Palermo, per cause ancora in corso di accertamento. Il rimorchiatore era in partenza con direzione Napoli e trasportava circa 260 persone fra passeggeri ed equipaggio.

L’incendio è scoppiato a bordo della nave Superba della Gnv e il rimorchiatore si trovava ancora all’interno del garage, pronto a salpare, quando improvvisamente è andato a fuoco.

Una grandissima nume di fumo nero avvistata anche a distanza, ha invaso gli ambienti a bordo e anche l’esterno, per questo motivo subito è stata lanciata la segnalazione ai Vigili del Fuoco che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento.

Sono giunte nel porto di Palermo anche diverse ambulanze che per fortuna hanno tratto in salvo tutti gli occupanti e non ci sono state vittime, solo alcuni feriti e intossicati che sono stati trasferiti in ospedale, così come tutti gli altri per accertamenti e per poter escludere danni peggiori.

Le indagini

Ora al via la conta dei danni, anche se la cosa più importante è ovviamente che non ci siano stai feriti gravi né vittime, come ha sottolineato anche il sindaco Roberto Lagalla, portatosi subito sul luogo dove è avvenuto l’incendio.

È stata una lunga notte di lavoro per i pompieri, che hanno provveduto a spegnere le fiamme che avevano ormai coinvolto diversi ambienti, procedendo poi con la bonifica dell’area e la messa in sicurezza della zona.

Ora le autorità stanno cercando di capire cosa possa aver dato origine alle fiamme e per farlo, è stata avviata la collaborazione con i pompieri ma anche con Portitalia e Operazione e Servizi Portuali di Palermo.

Il personale di Osp ha gestito il flusso delle persone che erano presenti in banchina, coordinando la viabilità e l’ingresso e uscita dei vari mezzi. Portitalia si è messa a disposizione di Gnv, nella qualità di impresa portuale, per dare supporto logistico.

Il sindaco ha voluto ringraziare i Vigili del Fuoco per il tempestivo intervento che ha sventato il peggio, ma anche la capitaneria di porto, le autorità portuali e la polizia di frontiera.

I passeggeri e l’equipaggio hanno ricevuto piena assistenza e dopo essere state tratte in salvo, le persone sono state ascoltate dalle forze dell’ordine, che stanno tentando di recuperare dettagli utili alle indagini e far chiarezza sulla dinamica del rogo.

Il rimorchiatore è stato sequestrato per effettuare i rilievi di rito.