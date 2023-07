Test, chi è la donna incinta? Solo chi è molto furbo riesce a rispondere subito

Sai rispondere a questo test e capire chi è la donna incinta? Se sei furbo potrai rispondere subito, ma ecco la soluzione a questo quesito!

Sai risolvere questo test e scoprire chi è la donna incinta? Non è difficile, devo solo lavorare di logica e concentrarti un po’, vedrai che troverai la soluzione. Tuttavia, anche se non dovessi trovarla, avrai trascorso dei momenti divertenti magari sfidando qualche amica o un familiare. Scopriamo chi delle tre donne dell’immagine è la donna incinta!

Chi è la donna incinta del test?

Il test chiede di rispondere alla domanda: chi è la donna incinta? Si tratta di una domanda semplice, ma non ti aspettare di vedere qualcuno con la pancia, sarebbe fin troppo scontato scoprire chi è la donna incinta. L’indovinello è più sfizioso e dovrai essere tu a capire dai particolari chi può trovarsi nelle condizioni di essere in dolce attesa.

Guardando dalle immagini, puoi vedere che nei bagni ci sono tre persone dai piedi che si vedono nello spazio sotto la porta. Analizziamo i dettagli di queste tre donne, o perlomeno quelli che rimangono alla nostra vista:

La donna che sta a sinistra indossa un paio di scarpe basse di colore bianco con i lacci rossi. la sua caratteristica è quella di averle lasciate slacciate.

La donna che sta al centro indossa un paio di scarpe col tacco di colore rosso, piuttosto eleganti.

La donna che sta a destra indossa un paio di scarpe basse di colore grigio con lacci gialli, ma allacciati.

Guardando bene le immagini, puoi cominciare a farti un’idea su quale delle tre donne è quella in attesa di un bambino. Scruta bene ogni dettaglio, perché questo che fa la differenza e ti porterà dritto verso la soluzione.

Qual è la risposta al test

Allora, hai trovato la soluzione? Bene, allora vuol dire che hai ragionato, ma se non hai raggiunto l’obiettivo non preoccuparti, ti sveleremo lo stesso la soluzione. Prima però facciamo delle analisi sulle immagini:

E’ poco probabile che sia la donna con le scarpe allacciate, quella che si trova sulla sinistra dell’immagine, in quanto per una donna incinta è difficile piegarsi per allacciarle.

E’ improbabile che sia la donna al centro che indossa le scarpe con i tacchi. Anche se fa la sua bella figura, è sicuro che una donna incinta elimina i tacchi almeno nel periodo della gravidanza e preferisce indossare le scarpe basse.

Dunque, la soluzione è la prima immagine, quella della donna che ha le scarpe slacciate. E’ proprio questa la risposta giusta al test ed è ovvia perché una donna in gravidanza fa fatica ad allacciare le scarpe, perché questo vorrebbe dire piegarsi, cosa che le riesce difficile fare. Ecco perché preferisce lasciarle sciolte e stare comoda.

I test stimolano il QI

Anche se magari ti sembrerà noioso risolvere dei test o degli indovinelli di questo genere, sappi che sono una eccellente soluzione per stimolare il quoziente intellettivo. Non solo, stimolano anche le abilità di logica e di ragionamento, dando a chiunque la possibilità di concentrarsi per studiare i dettagli e affinare le proprie competenze.

Allenarsi con questi test è dunque positivo e confrontarsi anche con gli altri è un modo per socializzare e creare nuovi interessi. Sforzarsi per trovare la soluzione ad un indovinello non è affatto una cosa negativa come molti pensano, ma è invece un modo sano per trovare equilibrio anche nella propria crescita e sviluppare la concentrazione e la memoria.

Prenditi l’abitudine di giocare con questi test, ottimi come divertimento sano e gioioso, nulla a che vedere con l’impassibilità che coglie spesso i giovani che stanno fermi davanti ad una piattaforma. In questo modo stimoli anche la fantasia andando alla ricerca di una soluzione che spesso hai a portata di mano!