Terrorismo: indagati due giovani di origini kosovare

Sono sotto indagine due giovani incensurati, con l’accusa di tentato attacco terroristico. I due italiani, un uomo e una donna, sono di origine kosovare. Il giovane è già agli arresti domiciliari e sono partite le indagini per fare chiarezza sui fatti.

L’attentato in Italia

I due incensurati, perfettamente integrati nel tessuto sociale italiano, stavano da tempo progettando di mettere in atto un attentato con l’ausilio di ordigni esplosivi. Tutto questo in nome della Jihad.

Secondo il piano che stavano cercando di mettere in atto, ma prontamente fermato dai carabinieri del Ros, i due indagati stavano creando degli ordigni esplosivi da utilizzare nell’attentato terroristico in Italia.

Dalle perquisizioni infatti, sono emersi elementi che hanno confermato la volontà di creare e utilizzare ordigni esplosivi. Sono stati prontamente sequestrati prodotti chimici e materiale di tipo informatico, che serviva appunto per il loro scopo.

Attualmente il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche sta svolgendo le dovute analisi del caso.

Le indagini

Le prime indagini sul caso risalgono al 15 giugno e sono state possibili grazie alla collaborazione tra i carabinieri del Ros, il Gis e il comando provinciale di Trento.

Al momento il ragazzo è agli arresti domiciliari con l’obbligo di indossare la cavigliera elettronica per sicurezza.