Terremoto in Turchia, Christian Atsu non ce l’ha fatta: il calciatore trovato morto sotto le macerie

L'attaccante ghanese Christian Atsu risultava ancora disperso dopo il terremoto del 6 febbraio scorso.

Il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie della sua abitazione ad Hatay. “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono” ha twittato l’agente.

Dopo 12 giorni di attesa, si spengono le speranze per Christian Atsu, il calciatore ghanese disperso dopo il terremoto che il 6 febbraio scorso ha devastato Turchia e Siria. Il suo corpo è stato ritrovato sotto le macerie della sua abitazione ad Hatay, in Turchia. A confermare la notizia del ritrovamento è stato il suo agente.

“Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. È stato trovato anche il suo telefono”

ha twittato l’agente.

Christian Atsu’s agent has confirmed ‘Atsu has been found dead’ pic.twitter.com/jMBzzhiKQq — Hrach Khachatryan (@hrachoff) February 18, 2023

Inizialmente era trapelata la notizia che il calciatore fosse stato ritrovato vivo nell’immediatezza dei fatti, ma nelle ore successive era arrivata la smentita ufficiale. Questa mattina i soccorritori – che da ormai due settimane sono al lavoro nelle zone terremotate – hanno rinvenuto il suo corpo.

La carriera di Christian Atsu

Il talentuoso centrocampista ghanese Christian Atsu ha iniziato la sua carriera calcistica in Europa nel 2011, quando è stato acquistato dal Rio Ave. Nel 2013, è stato acquistato dal Chelsea, che ha riconosciuto il suo enorme potenziale e l’ha acquistato dal Porto.

Tuttavia, non è andato direttamente a Londra. Invece, il Chelsea ha deciso di girarlo in prestito per aiutarlo a maturare e acquisire esperienza, e così Atsu ha giocato per squadre come Vitesse, Everton, Bournemouth, Malaga e Newcastle.

Finalmente, l’anno scorso, Atsu ha deciso di accettare un’offerta da un club turco, l’Hatayspor di Antiochia, dopo una stagione in Arabia Saudita. Con la nazionale del Ghana, Atsu ha giocato in 65 partite, segnando 10 gol, e ha contribuito alla squadra fino al 2019. La sua abilità e la sua passione per il calcio lo hanno reso un giocatore rispettato e amato dalla comunità calcistica.