Mi guardavano male perché…”, Mengoni: il triste retroscena dopo Sanremo

In seguito alla grande gioia per aver vinto l’ultimo Festival di Sanremo, Marco Mengoni ha parlato di ciò che gli è accaduto. Tutti lo guardavano in malo modo, con un atteggiamento ostile che non si meritava.

Ma cosa è accaduto effettivamente al cantante Mengoni, dopo la sua vittoria a Sanremo? Marco Mengoni, infatti, ha svelato un retroscena alquanto triste. Successivamente saprete perché.

La tristezza ha oscurato la contentezza per la vittoria di Mengoni

Marco Mengoni, il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo, non sta riuscendo a godersi come dovrebbe questo momento così speciale per lui. Questo considerando le affermazioni piuttosto pesanti che ha deciso di dichiarare pubblicamente. Difatti sono emersi dei particolari molto tristi, per via di qualcuno che lo guardava male successivamente alla sua vittoria sul palco di Sanremo.

Nel corso di quest’ultima edizione di Sanremo, ci sono state svariate circostanze basate su tensioni di vario tipo. Infatti si è verificato l’episodio dei fiori che sono volate sul palco dell’Ariston, dichiarazioni scottanti e baci che hanno fatto scalpore.

Ma nonostante ciò, i cantanti in gara hanno comunque potuto mostrare il loro valore, facendo quindi la differenza su tutto questo trash.

Questo si è potuto appurare grazie ai momenti di grande emozione, sia per il pubblico presente in sala sia per quello che assisteva da casa, per via di determinati testi delle canzoni.

Difatti si è parlato di tematiche di notevole rilevanza, come per esempio quella della depressione correlata al brano musicale di Mr. Rain.

Ma oltre alla sua canzone definita come quella basata sulla presenza di bambini, sono piaciute pure tante altre canzoni presentate da ulteriori grandi in ambito musicale. Tra questi ultimi sono stati messi in rilievo Ultimo, Giorgia, Paola e Chiara, Lazza e Colapesce e Dimartino.

Fino a giungere proprio a lui, Marco Mengoni, il vincitore di quest’ultima edizione sanremese.

Per merito del suo brano musicale intitolato Due vite, Mengoni ha vinto per la seconda volta il Festival di Sanremo. Ricordiamo, infatti, che la sua prima vittoria risale all’anno 2013 con la canzone intitolata L’essenziale.

Mengoni non accetta l’ostilità di alcuni sguardi

Mentre si trovava ospite in uno studio radiofonico, precisamente quello di RTL 102.5, il vincitore del Festival di Sanremo Marco Mengoni ha parlato di una realtà improntata sulla tristezza.

Mengoni ha deciso di parlare proprio ai microfoni di questa radio, per sfogarsi e riportare il suo scontento causato da episodi avvenuti dopo la fine del Festival.

Marco Mengoni ha rivelato che i suoi colleghi presenti anche loro sul palco di Sanremo, lo hanno bollato come il primo della classe. Un’etichetta che al vincitore di Sanremo non è piaciuta per niente, ed ecco la decisione di Mengoni di parlarne pubblicamente alla radio.

Un avvenimento che a quanto pare lo ha turbato non poco, tenendo conto che Marco Mengoni mentre ne parlava ai microfoni di RTL 102.5, aveva letteralmente le lacrime agli occhi.

Il cantante ha mostrato ampiamente il suo stato d’animo, sostenendo che è molto seccante quando si viene definiti in quel modo. Questo in quanto tutti lo osservano in malo modo, con comportamenti che lui ha sempre odiato.

In più, Marco Mengoni si è interrogato sul perché gli altri cantanti non si sono presentati sul palco semplicemente con il desiderio di divertirsi, proprio come ha fatto lui. Aggiungendo che non ci si ritrova assolutamente nella definizione che gli è stata affibbiata dagli altri partecipanti.

Infine ha cambiato argomento, mostrando la sua felicità per la vittoria ottenuta a Sanremo. Rivelando che è decisamente bello poter vivere questo sogno diventato realtà, senza farselo rovinare da ciò che è accaduto.

Un passo indietro: chi è Mengoni?

Oggi Mengoni lo conosciamo tutti come un valido cantante e come il vincitore di Sanremo e per la seconda volta. Prima di arrivare fin qui ne ha fatta strada, però.

Marco Mengoni è nato il 25 dicembre 1988 in provincia di Viterbo e già quattordicenne ha frequentato una scuola, ma nel mentre ha deciso di specializzarsi nel canto. A soli 16 anni girava per locali e cantava cover originali con altre persone. Dopo si trasferì nella capitale per intraprendere gli studi e da diciannovenne ha lavorato in vari centri in cui si registrava.

14 anni fa partecipò a X Factor e venne preso da Morgan. Lo stesso ha poi vinto X Factor assicurandosi così un contratto con la Sony Music e la partecipazione a Sanremo 2010.

Oggi Mengoni ha 34 anni ed è un cantante a tutti gli effetti: ricordiamo che ha vinto Sanremo anche nel 2013 con la canzone L’essenziale e proprio li decollò la sua popolarità di cantante. Oggi infatti è riconosciuto a tutti gli effetti come tale.

Il cantante vanta ben 7 album e varie tournèe; inoltre gli sono stati riconosciuti vari premi come Best Italian Act e tanti altri.

Oggi è il vincitore di Sanremo 2013 con la canzone Due vite. Un brano questo che è diventato di tutti, proprio come la sua felicità.

Una felicità che non vuole farsi portare via nonostante abbia parlato di un retroscena che gli ha fatto tanto male, ma che alla fine ha scelto di mettere da parte per godere di questo momento così propizio per lui e per la sua carriera.