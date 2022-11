Terremoto in Indonesia, morte e distruzione: il racconto dei sopravvissuti

Terremoto in Indonesia: distruzione e macerie dopo il tragico evento. Enjot, uno dei sopravvissuti, racconta quanto accaduto.

Il terremoto in Indonesia, di magnitudo 5.6, ha provocato tanti morti. In molti, infatti, non sono riusciti a scappare e a mettersi al sicuro. In totale, si contano più di 265 persone, nonché tanti feriti. Tra i sopravvissuti, c’è Enjot il quale ha raccontato di aver perso ben undici membri della sua famiglia.

Terremoto in Indonesia: morte e distruzione

Enjot stava pascolando le sue mucche sulle colline vicino a casa sua quando la terra ha tremato. Il terremoto di magnitudo 5.6 ha ucciso più di 265 persone, tra cui 11 membri della sua famiglia. Sua cognata e i suoi due figli sono rimasti feriti, a causa del terremoto di lunedì.

L’uomo visita, regolarmente, i suoi cari ricoverati in ospedale, cercando di ricostruire la sua vita distrutta, una delle migliaia di indonesiani che vacillano per il disastro subito. “La mia vita è improvvisamente cambiata“, ha detto il 45enne, che ha un nome comune tra gli indonesiani. “Devo conviverci d’ora in poi“, ha aggiunto.

L’epicentro del sisma è stato rintracciato a sud della città natale di Cianjur. Dopo aver ricevuto una telefonata da sua figlia, Enjot è salito a bordo della sua moto ed è corso a casa, arrivando in pochi minuti, scoprendo che il suo quartiere era stato raso al suolo.

“Uomini, donne e bambini piangevano mentre le persone intrappolate nelle case crollate gridavano aiuto“, ha ricordato. “Ho visto terribili devastazioni e scene strazianti“.

Sua cognata e i suoi figli, che erano in visita da un villaggio vicino, sono stati tra i più fortunati. Altri hanno sentito le loro urla dalle macerie e li hanno tirati fuori. Hanno subito gravi ferite alla testa e fratture ossee e sono ricoverati in un ospedale sopraffatto dal numero di vittime.

Il numero delle vittime

Secondo la National Disaster Agency del governo, a partire da martedì sera più di 265 persone sono morte a causa del sisma. Si contano, inoltre, centinaia di dispersi e feriti, quasi tutti a Cianjur e dintorni. Il bilancio è del tutto provvisorio. Come molti altri abitanti del villaggio, Enjot ha scavato disperatamente tra i detriti alla ricerca di sopravvissuti ed è riuscito a salvarne diversi. Strade bloccate e ponti danneggiati hanno impedito alle autorità di portare i macchinari pesanti necessari per rimuovere lastre di cemento più grandi e altri detriti. Per tutto il giorno, i parenti hanno pianto mentre guardavano i soccorritori estrarre corpi incrostati di fango dagli edifici distrutti, incluso uno dei nipoti di Enjot.

Non lontano dalla casa di Enjot, una scossa di assestamento ha innescato una frana che si è abbattuta sulla casa di un suo parente, seppellendo sette persone all’interno. Quattro sono state salvate, ma due nipoti e un cugino sono morti, ha detto.