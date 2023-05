Terremoto in Giappone di magnitudo 5.2, sono quattro i feriti

By

È tornata a tremare la terra in Giappone, nelle prime ore del mattino italiane una nuova scossa è stata avvertita nella periferia ovest della capitale. La scossa di magnitudo 5.2 ha causato lievi danni e 4 feriti.

Alcune delle linee ferroviarie sono state interrotte per permettere i controlli di routine e stabilire se ci sono stati danni ancora non registrati. Jma, l’agenzia meteorologica del Giappone, ha reso noto che l’epicentro si trova ad una profondità di circa 40 chilometri nella prefettura di Chiba.

Terremoto in Giappone di magnitudo 5.2 nella zona ovest della capitale

Nella giornata di oggi, alle ore 4.16 circa in Italia in Giappone la terra è tornata a tremare. Un nuovo terremoto ha interessato la capitale Tokyo colpendo principalmente la zona periferica a ovest.

Il terremoto di magnitudo 5.2 ha avuto epicentro nella prefettura di Chiba che si trova a est della capitale, a circa 40 chilometri di profondità, queste sono le informazioni diffuse da Jma, l’Agenzia meteorologica giapponese.

A causa del terremoto alcuni dei servizi ferroviari in città risultano al momento interrotti per consentire le verifiche necessarie in questi casi.

Le autorità locali hanno riportato la notizia che ci sono stati 4 feriti, tre donne hanno riportato lievi ferite a seguito del terremoto e un uomo è invece stato colpito da una plafoniera caduta proprio per la scossa.

Anche alcune delle linee metropolitane hanno riscontrato disagi, ad esempio la linea Asakusa ha subito rallentamenti. Mente il treno JR East che parte da Chiba ha subito diversi ritardi proprio nelle zone in cui la scossa è stata più intensa.

I ritardi e i rallentamenti si sono resi necessari per permette alle autorità di competenza di eseguire i controlli e verificare la sicurezza dei binari su cui viaggiano metro e treni.

La situazione attuale in Giappone

Come di consueto in Giappone, quando avviene un terremoto, i dispositivi cellulari hanno iniziato a suonare. Qui infatti le persone sui loro smartphone dispongono di allarmi acustici che entrano in azione quando vengono segnalate scosse di terremoto.

Noriko Kayama, che è il portavoce della Jma, durante una dichiarazione rilasciata alla TV di Stato Nhk ha affermato che la zona interessata dal sisma e in particolare dove la scossa è stata avvertita maggiormente potrebbe subire nuove scosse.

Le nuove scosse potrebbero essere anch’esse di magnitudo 5 ma anche superiore, sulla scala giapponese. Il sisma potrebbe perciò ripresentarsi oggi ma anche nei prossimi giorni, l’allerta rimane perciò attiva per tutta la settimana e in particolare per i prossimi 3 giorni.

Il Giappone è situato in una zona molto particolare del Pianeta, infatti questa zona è denominata Ring of Fire, per essere tra le zone sismiche maggiormente attive in tutto il mondo.

Vista l’elevata quantità di terremoti che interessa la zona, ma soprattutto vista la frequenza con cui si manifestano, le infrastrutture sul territorio vengono realizzate per essere in grado di resistere alle scosse anche di alta intensità.

Nonostante questo può capitare sempre che vi siano dei danni, anche oggi infatti alcune strutture hanno riportato dei lievi danni, fortunatamente niente di grave.