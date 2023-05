Come nascondere le spalline del reggiseno, altro che forcine: il trucco delle sarte

Nascondere le spalline del reggiseno: spesso cerchiamo un modo per fare proprio questo. Ecco che qui troverete spiegato uno specifico trucco delle sarte che vi sarà di aiuto. Vediamo di cosa si tratta nello specifico.

Le spalline del reggiseno che fuoriescono da una blusa un po’ più scollata, rappresentano una vera e propria seccatura che si cerca sempre di evitare in qualche modo.In questo caso si può risolvere mettendo in pratica un trucco molto efficace, a tal punto da corrispondere al metodo preferito dalle sarte. Ecco dunque come fare per nascondere le spalline del reggiseno grazie a questo trucco.

Nascondere le spalline del reggiseno: una soluzione ottimale fornita dalle sarte

Oggi ci occuperemo di una di quelle cose che a noi donne reca un grande fastidio, che spesso cerchiamo di risolvere, ma non sempre ci riusciamo, forse perché non abbiamo mai utilizzato il metodo giusto. Di che cosa parliamo?

Quante volte ci capita di indossare un capo d’abbigliamento con una scollatura più ampia del solito, col risultato che risultano poi ben visibili le spalline del reggiseno? Ecco ci si riferisce proprio a questo fastidio.

Un fastidio che ora si può evitare e che rappresenta una vera e propria seccatura. Come evitarlo? Grazie a un metodo particolarmente valido. Una soluzione che vi farà dimenticare il rimedio basato sull’uso delle forcine, molto semplice da eseguire.

Il trucco delle sarte è un modo assolutamente semplice ed efficiente, per riuscire a nascondere alla vista le bretelle del reggiseno.

Come primo passaggio da svolgere, bisogna munirsi di una striscia di tessuto dalla forma rettangolare.

Stenderla bene con le mani e poi effettuare una piccola piega su ciascuno dei lati più corti. Dopodiché, dovrete passare il ferro da stiro caldo su entrambi i bordi laterali.

A questo punto dovrete piegare il lato superiore verso il lato inferiore, quindi dovrete piegare questa striscia di tessuto a metà e di seguito passerete nuovamente il ferro da stiro sopra e da entrambe le parti.

Andando a riaprire la striscia, vedrete che col ferro caldo si è formata una linea centrale. Ora dovrete piegare la striscia da sotto verso la linea formata al centro, formando così una piccola striscia inferiore verso l’interno.

Anche su questa poi provvederete a passare il ferro ben caldo.

Eseguire lo stesso passaggio dal lato opposto, così da fare un’altra piega più stretta internamente anche sulla parte superiore.

Una volta fatto ciò, ripiegate nuovamente la striscia rendendola ancora più ristretta e passate sempre il ferro da stiro sopra.

A questo punto la striscia sarà molto più ristretta, rispetto a come era inizialmente.

Per mantenerla ben salda e chiusa, tramite la macchina da cucire potrete cucire prima i due lati più corti e poi fare una cucitura lungo tutto il lato più largo della striscia.

In questo modo non si aprirà e potrà svolgere il suo compito senza alcun problema.

Nascondere le spalline del reggiseno: le fasi successive

Successivamente procedere in questo modo. Prendere la striscia di stoffa cucita e piegarla da destra verso sinistra, per poi tagliarla sul lato destro.

In questo modo avrete ottenuto due strisce più corte, da usare all’interno delle spalline della maglia che andrete a indossare.

Prendere una delle due striscioline e iniziare a cucirla da un lato sul bordo esterno interno di una spallina della blusa.

È importante fissarla bene con la cucitura a mano, in modo tale da non permettere ai punti di cedere.

Ridimensionare l’altro lato tagliando la parte in eccesso, così da farla diventare della stessa larghezza della spallina e prendere una di quelle piccole applicazioni metalliche che usano le sarte.

Si tratta di quelle applicazioni costituite da due pezzi che si agganciano, utili per sostituire i bottoni.

Adesso procederete cucendo questo aggancio sul lato della striscia di stoffa che non avete cucito alla maglia.

Mentre nella stessa corrispondenza andrete a cucire la parte inferiore del gancetto metallico all’interno della spallina della maglia.

Questo lato deve rimanere così, in maniera tale da poterlo aprire e chiudere quando è necessario.

Infatti servirà per nascondere la spallina del reggiseno. Dopo aver fatto questa procedura, dovrete ripeterla con la seconda striscia di tessuto sotto all’altra spallina della vostra blusa.

Ecco quindi una soluzione facile e molto pratica, tanto amata e utilizzata dalle sarte che la sanno lunga sui trucchi più corretti da usare in questi casi.

Un risultato di grande validità e molto vantaggioso

Finalmente avete trovato un metodo non solo molto semplice da realizzare, ma anche assai economico. Ciò in quanto vi serviranno solo poche semplici cose per ottenere un metodo risolutivo, per quanto riguarda il problema delle spalline del reggiseno da nascondere.

Infatti provvedendo a inserirle dal lato delle strisce aperte, potrete poi agganciare il lato della striscia tenendo così ferma la bretella del reggiseno all’interno.

Un metodo molto utile per tenere ferme le spalline del reggiseno, evitando che possano vedersi al di fuori della scollatura della blusa o del vestito.

Per merito dei passaggi spiegati precedentemente, avrete la possibilità di realizzare voi stesse questo rimedio casalingo che tante esperte del settore adoperano, quando effettuano i loro lavori di cucito.

Per via di questo metodo potrete, dunque, dire addio a quello delle forcine, che spesso si utilizzano per non far vedere le bretelle del capo intimo.

Ora con questo trucco sarete libere di indossare tutto ciò che volete, senza il timore e l’imbarazzo derivante dalle spalline del reggiseno che si notano chiaramente esternamente alla scollatura.

Non si tratta di un metodo da provare assolutamente? Ecco è proprio questo che bisogna fare, provare e vedere i risultati che saranno davvero top.