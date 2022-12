La California del Nord è stata sorpresa da un forte terremoto di magnitudo 6.4 che ha fatto tramare la costa ed è stato avvertito nitidamente anche a San Francisco.

La United States Geological Survey che si occupa strettamente dei fenomeni tellurici e geofisici della California ha fornito le prime indicazioni in merito. Si tratta di un forte sisma che si è sviluppato a 16,1 km di profondità e colpito duramente 12 km a ovest-sud-ovest di Ferndale, in California.

Terremoto di magnitudo 6.4 in California del nord

Un forte terremoto ha sconvolto la popolazione della California che è stata sorpresa da un sisma di magnitudo 6.4 ed è stato seguito, come da notizie dell’istituto geofisico della California, da numerosissime altre scosse e anche di una certa importanza ovvero anche di magnitudo 4.6, come accaduto soltanto cinque minuti dopo la scossa più forte.

La paura sta dilagando tra la popolazione e la scossa principale è stata avvertita anche molto distanze dalla costa. Massima allerta e preoccupazione su ciò che comporterà l’evento sismico ma soprattutto gli esperti sono all’opera per cercare di capire che sia stato un evento singolo o se sia in atto qualche movimento più profondo e preoccupante.

Non si hanno notizie, almeno per ora di feriti gravi o chiamate da cittadini particolarmente preoccupanti. Di certo lo spavento tra la popolazione, che ha definito ‘Big One’ la scossa più forte, è stata molto alta anche perché la maggior parte dei californiani sono stati sorpreso durante il sonno in quanto l’ora locale segnava le 2.34 mentre dai noi erano le 11,34.

Esiti e immagini condivise dai cittadini californiani

La popolazione ha subito mostrato le proprie case e l’esito del movimento tellurico tramite i social media e le immagini mostrano le case completamente sotto sopra data la potenza della scossa.

Il terremoto che ha scosso la California del nord è stato molto forte e in alcune zone ha provocato un blackout elettrico. Le interruzioni maggiori di corrente sono avvenute nel nord della California compresa la contea di San Francisco. La compagnia elettrica dello stato Pacific Gas & Electric ha segnalato: “significative interruzioni di corrente da Aracata sud a Rio Dell”. Le autorità invece si stanno concentrando su eventuali fughe di gas e di alcune segnalazioni di “danni strutturali ad alcuni edifici”.

Nei giorni scorsi si sono verificati diversi terremoti di magnitudo intorno a 3 e la zona è considerata una delle più rischiose in quanto a movimento sismico del sottosuolo. California e Nevada sono colpite ogni anno da almeno cinque scosse importanti e con magnitudo che raggiunge anche 6 e 7.

La preoccupazione che si risvegli un movimento che vada a collegarsi con le altre zone vicine e note per i terremoti è molto alta tra il popolo che ha paura. Le autorità invece si concentrano nel capire come potrebbe evolvere la situazione, nonostante non sia possibile prevedere un terremoto. Però è possibile invece cercare un piano di azione e di protezione pubblica nel caso si dovesse verificare il tanto e temuto terremoto Big One che ora si fa strada come ipotesi tra i californiani.