Roma: svaligiano l’auto dei vigili urbani in un momento di distrazione

Alcuni malviventi a Roma hanno rubato all’interno di un’auto dei vigli urbani in un momento in cui gli agenti si erano allontanati.

Sparite dalla vettura divise di ordinanza, distintivi e addirittura le palette utilizzate durante i posti di blocco.

Svaligiata auto dei vigili urbani a Roma

Il tempo di una pausa caffè e in pochi minuti si è compiuto il furto decisamente singolare. La notizia è stata resa nota in questi minuti ma risale ad alcune ore fa.

Siamo lungo l’autostrada urbana Roma – Fiumicino, nell’area di servizio Magliana Nord in direzione di Civitavecchia. Nel mirino dei ladri è finita una pattuglia dei vigili urbani, i quali si erano fermati per una breve sosta, giusto il tempo come dicevamo, di prendere un caffè al bar.

Quando però sono tornati alla vettura hanno fatto l’amara scoperta: l”auto era stata completamente svuotata e derubata di tutto ciò che c’era all’interno, ovvero divise, distintivi e oggetti utilizzati quotidianamente dagli agenti per i controlli.

L’auto era ancora aperta e dei ladri non c’era traccia, ora gli agenti della Polizia stradale sono a lavoro per identificare i colpevoli di questo furto, quindi assicurarli alla giustizia ma soprattutto recuperare ciò che è stato rubato.

I fatti

Ancora da chiarire con esattezza la dinamica del furto e a tal proposito potrebbero essere d’aiuto le telecamere di sorveglianza della zona. Purtroppo gli agenti che stanno effettuando gli accertamenti, hanno ascoltato i diretti interessati ma i vigili urbani non hanno fornito dettagli rilevanti.

I due uomini infatti si erano già allontanati dalla vettura ed erano all’interno del bar, con la macchina non in vista. Il furto lampo si è compiuto in pochi minuti e ora si cercano, oltre a eventuali riprese di impianti della zona, anche impronte digitali sulla carrozzeria o all’interno del mezzo, dettagli utili per identificare i ladri.

Furti del genere non avvengono frequentemente ma sono molto pericolosi perché i malviventi, che ora sono in possesso di divise, cappelli, distintivi e altri oggetti in dotazione al corpo dei vigili urbani, potrebbero spacciarsi per tali.

Non è chiaro se al momento dei fatti fossero presenti in zona dei testimoni o comunque se ci sia qualcuno che abbia visto il furto, tuttavia le indagini sono solo all’inizio e per ora è stata effettuata una denuncia a carico di ignoti, in attesa che venga fatta chiarezza su quanto avvenuto.

I vigili colpiti dal fatto appartengono al distaccamento di Civitavecchia ma furti analoghi avvengono, per fortuna non spessissimo, in tutta Italia.