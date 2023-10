L’epicentro del terremoto è stato registrato a un chilometro dal comune di Ceneselli.

Al momento sembra non ci siano stati danni a cose o persone, ma sono in corso i controlli della Protezione Civile.

Terremoto a Rovigo

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata dall’Istituto nazionale di Vulcanologia in provincia di Rovigo. Il sisma si è verificato a una profondità di 20 chilometri. L’epicentro è stato registrato a un km dal comune di Ceneselli. Il sisma è stato avvertito anche fuori regione, in particolare in Emilia e in Friuli Venezia Giulia. Al momento non si hanno notizie di conseguenze, ma la Protezione Civile sta facendo tutti i controlli del caso.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per controlli sulla linea Isola della Scala – Rovigo. La sospensione della circolazione si è resa necessaria per consentire ai tecnici di effettuare i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea a seguito del terremoto.

Evento sismico Ml 4.2 in provincia di Rovigo, 25 ottobre 2023 https://t.co/xvYtjd8NtR — INGVterremoti (@INGVterremoti) October 25, 2023

La sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo segnala di non aver ricevuto alcuna richiesta di soccorso per il momento.