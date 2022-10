Termosifoni, questi vecchi modelli consumano di più: quali scegliere per risparmiare

Hai questa tipologia di termosifoni? Devi fare in fretta a cambiarli, perchè in un attimo possono gonfiare la bolletta di fine mese.

La situazione del momento è molto chiara, infatti le famiglie italiane sono messe all’angolo da un punto di vista prettamente economico. I prossimi mesi autunnali e invernali saranno difficili da affrontare, soprattutto per il caro bollette e tutte le categorie che verranno prese in riferimento.

Con il conflitto tra Ucraina e Russia si è potuto notare un notevole aumento delle materie prime, tanto che anche solo fare la spesa diventa impossibile ultimamente. Per quanto riguarda il gas e l’energia elettrica, in questi mesi i costi sono aumentati completamente portando le famiglie ad una crisi nera.

I termosifoni stanno per essere accesi, seguendo le normative vigenti, ma c’è un modo per risparmiare? Attenzione a questi modelli.

Caro bollette, come aiuta il Governo?

Il Governo Meloni è appena subentrato dopo la vincita alle elezioni, lasciando in attivo tutti gli aiuti previsti già dall’ex Governo Draghi. Il decreto Aiuti Ter è infatti studiato appositamente per aiutare tutte le famiglie che hanno un reddito ISEE molto basso e le imprese, così da poter sostenere i costi delle bollette molto alte.

È sicuramente un periodo nero per l’economia italiana, con stime che portano gli italiani a non avere un momento di tranquillità per quello che sarà il 2023. I costi sono destinati a salire e gli economisti regalano uno scenario critico, che non lascia molte interpretazioni.

La parola d’ordine è risparmiare, per questo motivo è bene valutare quali siano gli strumenti migliori da avere in casa. Nella maggior parte dei casi si tratta di un investimento iniziale cospicuo, che rientra nel tempo arrivando a ripagarsi con il risparmio in bolletta.

Tipologie di termosifone: quale preferire per risparmiare

Come anticipato, il gas è uno dei principali argomenti critici della stagione soprattutto ora che sta arrivando l’inverno. I consumi e i rialzi si rifletteranno direttamente sulle bollette di fine mese da pagare.

Soffermiamoci per un attimo sui termosifoni che sono stati installati in casa, perché la tipologia potrebbe aiutare nel risparmio notevolmente. Attenzione anche al colore del gas che esce dalla cucina, perché indica uno stato o meno di purezza (deve essere azzurro e non arancione/giallo).

Invece i termosifoni che sono all’interno delle case degli italiani, nella maggior parte dei casi, sono in ghisa. La tipologia è diffusa nelle case antiche e nei condomini storici. Il vantaggio economico è notevole, ma non lo è in merito al consumo perché quelli di nuova generazione sono molto più performanti.

Prendendo in considerazione quelli in alluminio o in acciaio, si potranno riscontrare dei costi minori sul consumo con impatto differente in bolletta. È un investimento iniziale notevole, non solo nella scelta ma anche per la loro installazione, ma in un secondo momento si potrà notare il risparmio concreto.