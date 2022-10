Scuolabus finisce in un canale | L’uomo alla guida era ubriaco

Una tragedia sventata per poco. Lui, alla guida di uno scuolabus, era completamente ubriaco, attentando così alla vita dei piccoli che stavano andando a scuola. L’uomo è stato denunciato.

Il mezzo che stava guidando è finito in una scarpata. I bambini a bordo sono rimasti feriti. Le indagini sono in corso.

Scuolabus in un canale: i bambini feriti

Ha attentato alla vita dei bambini che stava trasportando a scuola con il pulmino. Era completamente ubriaco ma, nonostante tutto, si è messo lo stesso alla guida per “svolgere” il suo lavoro. Fino a quando, dato il suo stato di evidente alterazione, non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo ed è finito in un canale.

Protagonista della vicenda è stato un uomo. L’incidente è avvenuto in provincia di Verona, a Minerbe. Subito intervenuto il personale medico del 118, i nove bambini sono rimasti tutti feriti, non in modo grave. Anche l’autista stesso è rimasto ferito nell’incidente avvenuto. Sono stati tutti accompagnati, comunque, in via precauzionale, al più vicino ospedale, per tutti gli accertamenti del caso

L’uomo, 57 anni, è uscito di strada guidando il mezzo che stava portando con a bordo alcuni bambini di una scuola elementare. In ospedale, è stato anche sottoposto all’alcool test, il quale ha registrato che, nel suo sangue, erano presenti tracce di alcool molto più alte rispetto alla soglia di tolleranza stabilita dalla legge.

Da questo risultato, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma anche per aver attentato alla vita dei piccoli passeggeri che portava a bordo con se. All’inizio, l’uomo aveva raccontato ai militari dell’Arma accorsi sul posto che il suo mezzo era andato a finire nel canale in modo accidentale, poiché era stato costretto a fare una manovra brusca, per evitare un impatto frontale con un altro mezzo che stava provenendo nella direzione opposta.

L’autista alla guida era ubriaco

Ma, dopo aver visto i risultati dell’alcool test, la situazione per l’uomo è cambiata notevolmente e, da lì, è scattata immediatamente la denuncia a suo carico, con a seguito anche il ritiro della patente di guida. Ora l’uomo rischia anche il processo.

I Carabinieri, però, stanno ancora indagando per capire se, effettivamente, al di là dello stato di ubriachezza nel quale si trovava l’uomo, la vicenda della brusca manovra per evitare l’impatto frontale con un altro mezzo possa essere vera.

Il tasso alcolemico che il 57enne aveva nel sangue, così come registrato dal test al quale è stato sottoposto una volta entrato in ospedale, è risultato essere superiore a 1.5 grammi per litro di sangue. Un limite che va ben oltre poiché, per tutti gli autisti professionale (qualsiasi mezzo essi guidano), il tasso alcolemico stesso, per ciò che prevede la legge, deve essere pari a zero. L’uomo è stato, poi, anche sottoposto ad esami tossicologici per capire se avesse, nel caso, anche assunto delle sostanze stupefacenti

Per lui, una denuncia per lesioni personali stradali, poiché, anche se i bambini che lui trasportava hanno riportato ferite lievi, comunque ha attentato alla loro vita, mettendosi alla guida in stato di ubriachezza.