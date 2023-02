Termosifoni, consumano tantissimo: con il metodo del phon risparmi a fine mese

Durante i mesi invernali, affinché si crei in casa un ambiente caldo e accogliente, non si può fare a meno di utilizzare quotidianamente i termosifoni. Le spese derivanti dal riscaldamento, però, ad oggi sono molto più elevate rispetto al passato. E allora ecco, a tal proposito, un metodo insolito, ma efficace, per riuscire a risparmiare in bolletta e non solo.

L’inverno è una stagione bellissima, fatta di giornate di relax trascorse in casa e merende a base di cioccolata di calda. Come tutte le cose, però, anche in questo caso esiste il rovescio della medaglia: uno dei lati negativi dei mesi invernali è, senza ombra di dubbio, il freddo.

Le basse temperature, infatti, in questo periodo dell’anno sono all’ordine del giorno, e per trovare un po’ di sollievo, l’unica soluzione è ricorrere all’utilizzo dei termosifoni. È pur vero, però, che il costo della vita è notevolmente aumentato nell’ultimo periodo, motivo per il quale sostenere le spese derivanti dal riscaldamento, per molti italiani, sta diventando sempre più difficile.

Per risparmiare e, allo stesso tempo, riuscire a mantenere in casa una temperatura adeguata, è possibile fare leva su alcuni escamotage fai da te che, spesso, possono rappresentare la soluzione a molti problemi. In questo caso specifico, ci si può avvalere dell’utilizzo del phon. Che cosa c’entra l’asciugacapelli con il termosifone? Scopriamolo insieme.

Perché utilizzare il phon sui termosifoni

Nei mesi invernali siamo soliti trascorrere in casa gran parte del nostro tempo libero e, spesso, ci dedichiamo a quelle faccende che durante la settimana, per un motivo o per l’altro, tendiamo a rimandare. Tra esse, vi è sicuramente la pulizia dei radiatori.

Riuscire a rimuovere tutta la polvere accumulata tra le fessure non è di certo facile, ma farlo è molto importante. Questo non solo per la pulizia e l’igiene della casa, ma anche per il corretto funzionamento dei termosifoni.

L’eccesso di sporco, come spesso accade, può intaccare l’attività di riscaldamento svolta dai radiatori, ed è anche causa di forti aumenti delle spese mensili. Se i termosifoni non scaldano abbastanza, infatti, è necessario tenerli accesi per un lasso di tempo maggiore o, in alternativa, a una temperatura più alta. Questo, ovviamente, si ripercuote sulle bollette. Ed è proprio qui che entra in gioco il phon.

Tale apparecchio, infatti, può aiutarci a provvedere alla corretta manutenzione dei riscaldamenti, aiutandoci così sia da un punto di vista tecnico sia da un punto di vista economico.

Come pulire i radiatori con un semplice asciugacapelli

Per testare l’efficacia del phon in qualità di alleato nella pulizia dei termosifoni, non dobbiamo fare altro che posizionare un asciugamano dietro al radiatore (assicurandosi che sia spento e freddo) per evitare di sporcare il muro, e dei giornali sul pavimento. Dopodiché, non ci resta che prendere l’asciugacapelli, impostarlo sulla modalità “aria fredda” e puntarlo contro il termosifone.

In questo modo, l’aria emanata dal phon farà cadere sui giornali tutta la polvere accumulata, facilitando così il processo di pulizia manuale e contribuendo alla corretta manutenzione del radiatore.

Infine, basterà rimuovere i giornali e l’asciugamano precedentemente riposti, e dare un’ultima rifinitura utilizzando semplicemente uno straccio pulito.