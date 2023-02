Lady Gaga pubblica uno scatto sul set del sequel di Joker: ecco cosa sappiamo sulla pellicola

Lady Gaga sarà una delle protagoniste di Joker: Folie à Deux, il sequel del celebre Joker. Accanto a lei ci sarà ovviamente Joaquin Phoenix e, per dare un anticipo ai loro fan di cosa dovranno aspettarsi dalla pellicola, la cantante e attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram.

Sul profilo Instagram di Lady Gaga è comparso uno scatto: si tratta di una foto in cui compare accanto a Joaquin Phoenix. No, non è nata una nuova coppia: i due attori sono sul set di Joker: Folie à Deux, che dovrebbe uscire nelle sale tra pochi mesi.

Lady Gaga sarà una delle protagoniste del sequel di Joker

Joker sta per tornare nelle sale. Ci sarà un sequel dell’iconico film diretto da Todd Phillips, che ha incassato 1 miliardo di dollari e ha concesso al protagonista, Joaquin Phoenix, di vincere l’Oscar come migliore attore protagonista. Era il 2019 quando uscì nelle sale: chiunque entrava nei cinema di tutto il mondo, usciva stupito, ma anche turbato da quello che aveva appena visto. Era diventata la Joker-Mania, tutti parlavano della pellicola, chi l’aveva vista ne era entusiasta, chi non l’aveva vista non vedeva l’ora di vederla (scusate per il gioco di parole).

Sono passati quasi quattro anni da allora e tutto è pronto per il sequel, che si chiamerà Joker: Folie à Deux. Ovviamente – ma sembra quasi inutile dirlo – il protagonista sarà sempre Joaquin Phoenix e accanto a lui, com’era stato confermato ad agosto dello scorso anno, ci sarà Lady Gaga, le cui doti attoriali erano già note dai tempi di A Star Is Born, accanto a Bradley Cooper. Pare – pare però al momento, non abbiamo certezze – che il suo ruolo sarà quello di Harley Quinn (anzi, Harleen Quinzel dovremmo dire, per essere precisi), la psichiatra che lavora nel penitenziario di Arkham.

Parlando del primo Joker, i premi che ha vinto sono tanti (e ci mettiamo dentro anche la nomination agli Oscar) e non riguardano solo il film in sé, ma anche la colonna sonora, a cura di Hildur Guðnadóttir. Tra questi non possiamo non citare l’Oscar e il Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e il Grammy Award per la migliore colonna sonora per Visual Media.

Parlando del secondo, invece, ecco cosa sappiamo (almeno fino ad oggi) e cosa invece stiamo aspettando di sapere.

Ecco cosa sappiamo sulla pellicola

Quello che vorremmo tutti sapere (il prima possibile) è: come si svilupperà la trama del secondo capitolo di Joker? Su questo non ci sono ancora dettagli precisi, ma quello che è certo è che Arthur Fleck – questa la vera identità di Joker – non dovrà più affrontare da solo il mondo, perché al suo fianco ci sarà Harley Quinn. Ecco spiegato il ruolo di Lady Gaga accanto a Joaquin Phoenix.

Ci sono poi dei dettagli molto succosi che abbiamo a nostra disposizione. In primis, anche questa volta sarà Todd Phillips a dirigere Joker – Folie à Deux, che ha scritto insieme a Scott Silver. In secundis, la pellicola uscirà il 4 ottobre 2024, a cinque anni di distanza dal suo “predecessore”. In tertiis, il film sarà – anzi, forse dovremmo dire dovrebbe essere – un musical.

Un’altra notizia che sta girando poi è che, nonostante la chiara ed esplicita volontà di James Gunn, regista e CEO dei DC Studios di unire tutti gli universi narrativi di cinema, videogiochi ed animazione per dare vita a un unico gigantesco multiverso interattivo targato DC, Joker continuerà a essere un progetto autonomo e a viaggiare quindi su binari paralleli, ma separati (come anche Batman, del resto).

A dirci di più poi è stata a stessa (futura) protagonista, Lady Gaga oggi: l’attrice e cantante, infatti, ha condiviso un fotogramma del film sui social. Nell’immagine si vede chiaramente un primo piano in cui lui e Joker sono faccia e faccia e lei gli accarezza il viso. Entrambi indossano il rossetto rosso, il colore della passione, dell’amore. Non a caso, la stessa foto è stata ricondivisa anche da Todd Phillips, che a corredo si è limitato a scrivere: Happy Valentines Day.

Per quanto riguarda il cast di Joker: Folie à Deux, sappiamo che ci saranno anche Catherine Keener, Brendan Gleeson e Zazie Beetz, ma anche sui loro personaggi attualmente sappiamo ben poco (praticamente nulla). In pratica l’unica immagine che abbiamo del film – a parte l’ultima pubblicata da Lady Gaga e Todd Phillips – risale al 10 dicembre 2022 esattamente ed è stata condivisa sempre da quest’ultimo sempre su Instagram. Ritrae Joaquin Phoenix e la didascalia recita: “Day 1. Our boy”, con l’hashtag #joker.

A dire la sua sulla pellicola in uscita è stata anche Margot Robbie, che ha interpretato lo stesso ruolo di Lady Gaga in The Suicide Squad e Birds Of Prey: solo pochi mesi fa l’attrice si era detta entusiasta di questa scelta. Non ha rilasciato dichiarazioni – almeno per il momento – Kaley Cuoco, che sta doppiando il personaggio nella serie animata HBO Max Harley Quinn.

Questo, in ogni caso, sembra essere un periodo d’oro – almeno dal punto di vista professionale – per Lady Gaga, candidata anche agli Oscar per la migliore canzone originale con Hold My Hand, scritta per Top Gun: Maverick.